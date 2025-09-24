Czas na inaugurację kolejnych piłkarskich europejskich rozgrywek w tym sezonie! Przed nami zmagania w Lidze Europy 2025/2026. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

Na liście zawodników AS Roma uprawnionych do gry w Lidze Europy znalazł się Jan Ziółkowski, który niedawno dołączył do drużyny z Rzymu, opuszczając szeregi Legii Warszawa. Jednak w tym spotkaniu młody obrońca na pewno nie wystąpi. Wszystko przez czerwoną kartkę, którą otrzymał w meczu Legii z Hibernianem FC. Gian Piero Gasperini będzie mógł skorzystać z usług 20-latka dopiero w drugiej kolejce, gdy jego zespół będzie podejmował OSC Lille.

Z kolei w składzie Nice na te rozgrywki znalazł się Bartosz Żelazowski. Polski bramkarz nie znalazł się jeszcze ani razu w kadrze meczowej pierwszego zespołu w tym sezonie. Między słupkami podstawowym zawodnikiem szkoleniowca Francka Haise jest Yehvann Diouf, a na ławce rezerwowych miejsce miał dotychczas Maxime Dupe.

Relacja live i wynik na żywo meczu OGG Nice - AS Roma na Polsatsport.pl. Początek w środę o 21:00.

MR, Polsat Sport