Czas na inaugurację kolejnych piłkarskich europejskich rozgrywek w tym sezonie! Przed nami zmagania w Lidze Europy 2025/2026. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

Na liście zawodników greckiego zespołu uprawnionych do gry w Lidze Europy znalazło się dwóch Polaków: Tomasz Kędziora oraz Maksymilian Sznaucer. Pierwszy z nich ma zdecydowanie większą szansę na grę, gdyż zagrał w tym sezonie już dwa spotkanie w pełnym wymiarze czasowym. Co więcej, Kędziora, grający na pozycji środkowego obrońcy, w obydwu tych spotykaniach zagrał na "zero z tyłu".

Z kolei w składzie Maccabi na te rozgrywki znalazł się Ben Lederman. Polski pomocnik w tym sezonie ligowym zagrał 17 minut - w jednym spotkaniu, a w pozostałych trzech siedział na ławce rezerwowych.

Relacja live i wynik na żywo meczu PAOK FC - Maccabi Tel Awiw na Polsatsport.pl. Początek w środę o 18:45.

MR, Polsat Sport