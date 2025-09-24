Liga Europy. Wyniki meczów pierwszej kolejki

Już po raz drugi LE, podobnie jak Champions League, odbędzie się w formule ligowej. Każdy z 36 uczestników rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników tych meczów wszystkie drużyny zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zespoły zostaną wyeliminowane.

Po raz kolejny w LE zabraknie polskiego zespołu, ale polskich akcentów będzie sporo. Już w premierowej serii meczów, rozłożonej wyjątkowo na dwa dni (środa - czwartek), dojdzie do pojedynku kolegów z reprezentacji - Aston Villa, której zawodnikiem jest Matty Cash, podejmie Bolonię bramkarza Łukasza Skorupskiego.

Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie może liczyć na udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Wyniki i skróty pierwszej kolejki Ligi Europy:

24 września:

18:45 - FC Midtjylland - SK Sturm Graz

18:45 - PAOK Saloniki - Maccabi Tel Aviv FC

21:00 - SC Freiburg - FC Basel

21:00 - NK Dinamo Zagrzeb - Fenerbahce

21:00 - SC Braga - Feyenoord Rotterdam

21:00 - Crvena Zvezda Belgrad - Celtic Glasgow

21:00 - OGC Nice - AS Roma

21:00 - Real Betis - Nottingham Forest

21:00 - Malmo FF - Łudogorec Razgrad

