Liga Europy. Wyniki meczów pierwszej kolejki
W środę rusza nowa edycja piłkarskiej Ligi Europy. To już drugi sezon w zmienionym formacie rozgrywek. W stawce ponownie zabrakło polskich drużyn. Oto wyniki i skróty meczów pierwszej kolejki Ligi Europy.
Już po raz drugi LE, podobnie jak Champions League, odbędzie się w formule ligowej. Każdy z 36 uczestników rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników tych meczów wszystkie drużyny zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zespoły zostaną wyeliminowane.
Po raz kolejny w LE zabraknie polskiego zespołu, ale polskich akcentów będzie sporo. Już w premierowej serii meczów, rozłożonej wyjątkowo na dwa dni (środa - czwartek), dojdzie do pojedynku kolegów z reprezentacji - Aston Villa, której zawodnikiem jest Matty Cash, podejmie Bolonię bramkarza Łukasza Skorupskiego.
Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie może liczyć na udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.
Wyniki i skróty pierwszej kolejki Ligi Europy:
24 września:
18:45 - FC Midtjylland - SK Sturm Graz
18:45 - PAOK Saloniki - Maccabi Tel Aviv FC
21:00 - SC Freiburg - FC Basel
21:00 - NK Dinamo Zagrzeb - Fenerbahce
21:00 - SC Braga - Feyenoord Rotterdam
21:00 - Crvena Zvezda Belgrad - Celtic Glasgow
21:00 - OGC Nice - AS Roma
21:00 - Real Betis - Nottingham Forest
21:00 - Malmo FF - Łudogorec Razgrad