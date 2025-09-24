Liga Europy. Wyniki meczów pierwszej kolejki

Piłka nożna

W środę rusza nowa edycja piłkarskiej Ligi Europy. To już drugi sezon w zmienionym formacie rozgrywek. W stawce ponownie zabrakło polskich drużyn. Oto wyniki i skróty meczów pierwszej kolejki Ligi Europy.

Liga Europy. Wyniki meczów pierwszej kolejki
fot: PAP
Trofeum Ligi Europy
  • Liga Europy podobnie jak Liga Mistrzów będzie rozgrywana w formule ligowej
  • Każdy z 36 uczestników rozegra po osiem spotkań
  • Drużyny zostaną sklasyfikowane w jednej wspólnej tabeli
  • Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału
  • Drużyny z lokat 9-24 powalczą o awans w barażach
  • Faza zasadnicza potrwa do 29 stycznia po czym rywalizacja będzie toczyć się systemem pucharowym
  • Finał Ligi Europy odbędzie się 20 maja w Stambule
  • Zwycięzca Ligi Europy zyska prawo udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Już po raz drugi LE, podobnie jak Champions League, odbędzie się w formule ligowej. Każdy z 36 uczestników rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników tych meczów wszystkie drużyny zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zespoły zostaną wyeliminowane.

 

Po raz kolejny w LE zabraknie polskiego zespołu, ale polskich akcentów będzie sporo. Już w premierowej serii meczów, rozłożonej wyjątkowo na dwa dni (środa - czwartek), dojdzie do pojedynku kolegów z reprezentacji - Aston Villa, której zawodnikiem jest Matty Cash, podejmie Bolonię bramkarza Łukasza Skorupskiego.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wraca Liga Europy! Gdzie obejrzeć mecze? Oto plan transmisji - 24.09 i 25.09

 

Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie może liczyć na udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Wyniki i skróty pierwszej kolejki Ligi Europy:

24 września:

 

18:45 - FC Midtjylland - SK Sturm Graz

18:45 - PAOK Saloniki - Maccabi Tel Aviv FC

21:00 - SC Freiburg - FC Basel

21:00 - NK Dinamo Zagrzeb - Fenerbahce

21:00 - SC Braga - Feyenoord Rotterdam

21:00 - Crvena Zvezda Belgrad - Celtic Glasgow

21:00 - OGC Nice - AS Roma

21:00 - Real Betis - Nottingham Forest

21:00 - Malmo FF - Łudogorec Razgrad

