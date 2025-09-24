Marian Kmita po Spotkaniu Liderów BrandMe CEO: Sport powinien być pasją

Podczas wydarzenia zostały zorganizowane liczne panele dyskusyjne poświęcone tematyce biznesowej. Nie zabrakło również wątków związanych ze sportem.

- Impreza jest bardzo ciekawa, bo to bardzo rzadka okazja do spotkania wielu prezesów z różnej branży - także ze sportu, co bardzo nas interesuje. Są prezesi klubów, związków sportowych, firm, które sponsorują sport. Dyskusja w takim gronie zawsze rozszerza wiedzę i dodaje nam wiedzy o możliwości współpracy. Wiadomo, że budowanie współczesnego sportu to kwestia komunikacji, poznawania i rozumienia się. Taka okazja, gdzie w jednym miejscu jest 150 wybitnych liderów z różnych branż biznesowych, to historia unikalna i trzeba z tego korzystać - powiedział Marian Kmita, dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat oraz wiceprezes PKOl.

Ważną kwestią są programy dotyczące zachęcania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w sportowych wydarzeniach.



- Sport powinien być pasją. Ta pasja powinna być także u biznesmenów, którzy inwestują pieniądze w sport, u działaczy i zawodników. Ta pasja powinna ich łączyć. Nie ma co ukrywać, że każdy związek czy klub sportowy to są przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność gospodarczą z różnym skutkiem. Tej działalności nie należy zapominać w sporcie dzieci i młodzieży, bo to się wszystko ze sobą łączy i wiąże. Sens nadaje tylko wtedy, kiedy pamiętamy o najmłodszych. Robimy to dla nich. Każde przedsiębiorstwo nie powinno przynosić debetu, tylko zysk, ale czynnik ideologiczny, pamięć o sporcie dzieci i młodzieży, jest bardzo ważny - dodał.

Wzorem rozwoju, jeśli chodzi o dyscyplinę sportową w naszym kraju, jest siatkówka.

- Na pewno kilka osób odegrało bardzo ważną rolę w rozwoju siatkówki. Kiedy cofniemy się do połowy lat 90., moglibyśmy wskazać pięć, może sześć nazwisk, które były kluczowe. Każda z tych osób miała marzenia, ambicje i osobowość. To wszystko doprowadziło do tego, że dziś możemy cieszyć się kolejną walką o medale mistrzostw świata - zakończył Kmita.