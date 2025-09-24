Mateusz Gamrot zareagował na wieść o walce w UFC. To był szok!

Sporty walki

Mateusz Gamrot zawalczy z Charlesem Oliveirą podczas październikowej gali UFC w Rio de Janeiro. Reakcję zawodnika na wieść o walce nagrał i opublikował na Instagramie Łukasz Zaborowski.

Fot. Instagram/Polsat Sport
To świetna wiadomość dla Mateusza Gamrota! Polak zawalczy podczas październikowej gali UFC w Rio de Janeiro. Zawodnik legendarnej organizacji zastąpi w walce wieczoru kontuzjowanego Rafaela Fizieva. Wiadomość została opublikowana dopiero w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.

 

Trzeba przyznać, że zawodnik dość żywiołowo zareagował na wieść o walce z Oliveirą. Całość uwiecznił na wideo Łukasz Zaborowski, który opublikował wideo z reakcją zawodnika na Instagramie.

 

Oliveira to żywa legenda UFC. Urodzony w Guarui zawodnik walczy w amerykańskiej organizacji od 2010 roku. Na przestrzeni lat zapracował na miano jednego z najlepszych fighterów kategorii lekkiej. W latach 2021-2022 był nawet mistrzem tej dywizji. Ostatnimi czasy radzi sobie jednak w kratkę - zwycięstwa przeplata porażkami. W ostatnim występie w czerwcu tego roku przegrał przez nokaut w pierwszej rundzie z Ilią Topurią.

Kiedy walka Gamrot - Oliveira?

Walka Gamrot - Oliveira odbędzie się podczas gali UFC w Rio de Janeiro, którą zaplanowano na 12 października. Polak i Brazylijczyk zmierzą się w walce wieczoru.

 

Gala rozpocznie się o godzinie 1:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 5:00.

PI, Polsat Sport
