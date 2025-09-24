Mecz Polska - Turcja bez wielkiej gwiazdy? To może być potężne osłabienie!

Turcy aspirują do miana rewelacji turnieju. W fazie grupowej mundialu pokonali Japonię (3:0), Libię (3:1) oraz Kanadę (3:0), natomiast w 1/8 finału wyeliminowali Holendrów (3:1).

Nie ulega wątpliwości, że przed podopiecznymi Slobodana Kovaca najtrudniejsze zadanie na tych mistrzostwach, czyli konfrontacja z Polską. Nastroje w obozie naszego przeciwnika są jednak optymistyczne. Turcy nie mają nic do stracenia i chcą postawić się wicemistrzom olimpijskim oraz świata.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy już wiedzą. Tym Turcy spróbują im zagrozić. "Musimy bardzo uważać"

Problemem może być brak Mandiraciego. To jeden z czołowych zawodników Turcji. Przyjmujący odpowiada nie tylko za odbiór zagrywki, ale jest jednym z liderów zespołu w ataku obok Adisa Lagumdziji. To głównie na tym duecie opiera się ofensywa tej reprezentacji. Do tego należy podkreślić, że Mandiraci to drugi najlepszy serwujący mundialu na Filipinach. Popisał się już trzynastoma asami. Lepszy od niego jest tylko Gabriel Garcia ze Stanów Zjednoczonych z piętnastoma punktowymi zagrywkami.

Według doniesień Onetu, turecki gwiazdor może nie zagrać w meczu z Polską lub ewentualnie nie wystąpić w pełnym wymiarze czasowym. Powodem tego są kłopoty mięśniowe 23-latka.

Transmisja meczu Polska – Turcja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w środę 24 września o godzinie 13:45. Przedmeczowe studio od godziny 12:00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2.

Polsat Sport