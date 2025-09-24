Aleksandra Mirosław triumfuje! Znakomita forma Polki

31-letnia Mirosław w obu biegach eliminacyjnych uzyskała wyraźnie najlepsze czasy - 6,083, który tylko o 0,02 był gorszy od jej rekordu świata z igrzysk olimpijskich w Paryżu, i 6,149.

Drugie miejsce zajęła srebrna medalistka paryskich igrzysk, Chinka Lijuan Deng - wolniejsza od Polki o 0,4, a trzecia była Koreanka Jimin Jeong. Mistrzyni globu z 2021 roku Natalia Kałucka awansowała do fazy pucharowej z piątej pozycji.

Patrycja Chudziak zajęła 18. miejsce, a startująca na własny koszt Anna Brożek była 26. W Seulu zabrakło trzeciej w ubiegłorocznych igrzyskach Aleksandry Kałuckiej.

Najlepsza "16" od godz. 13:00 czasu polskiego powalczy o medale.

Mirosław, obecnie czwarta w rankingu Pucharu Świata (wygrała na Bali i Chamonix), przygotowywała się do najważniejszych zawodów w sezonie w Hiszpani. W dwóch ostatnich MŚ - w 2021 (Moskwa) i 2023 (Berno), podobnie jak w 2014 roku (Gijon). Była już jednak dwukrotnie mistrzynią globu – w 2018 (Innsbruck) i 2019 (Hachioji).

MŚ w stolicy Korei Płd., które potrwają do niedzieli, odbywają się w trzech konkurencjach: boulderingu, wspinaczce na prowadzenie i "czasówkach".

MR, PAP