MŚ siatkarzy 2025: Pary półfinałowe. Kto zagra o medale?

Filipiny goszczą uczestników siatkarskich mistrzostw świata 2025, które są rozgrywane w dniach 12–28 września. O tytuł najlepszej drużyny globu rywalizowały 32 reprezentacje, które podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Szesnaście najlepszych ekip awansowało do fazy pucharowej, która rozpoczęła się od 1/8 finału.

Półfinały MŚ siatkarzy 2025 zostaną rozegrane w sobotę 27 września. Na niedzielę 28 września zaplanowano mecze o medale.

Pary półfinałowe MŚ siatkarzy 2025:

2025-09-27: Polska – Włochy

2025-09-27: Czechy/Iran – USA/Bułgaria

RM, Polsat Sport