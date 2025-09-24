MŚ siatkarzy 2025: Pary półfinałowe. Kto zagra o medale?
Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 wkraczają w decydującą fazę! Kto awansował do czołowej czwórki turnieju i powalczy o medale? Jakie są pary półfinałowe siatkarskich MŚ 2025? Z kim zagra Polska w kolejnym meczu?
Filipiny goszczą uczestników siatkarskich mistrzostw świata 2025, które są rozgrywane w dniach 12–28 września. O tytuł najlepszej drużyny globu rywalizowały 32 reprezentacje, które podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Szesnaście najlepszych ekip awansowało do fazy pucharowej, która rozpoczęła się od 1/8 finału.
Półfinały MŚ siatkarzy 2025 zostaną rozegrane w sobotę 27 września. Na niedzielę 28 września zaplanowano mecze o medale.
Pary półfinałowe MŚ siatkarzy 2025:
2025-09-27: Polska – Włochy
2025-09-27: Czechy/Iran – USA/Bułgaria
