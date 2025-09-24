Niesamowity zwrot w MŚ siatkarzy! Ten przeciwnik może zaskoczyć Polaków jak nikt inny

Fantastyczna seria Turków na MŚ. Stracili tylko dwa sety



Na uwagę zasługuje świetna forma, jaką Turcy przygotowali na mistrzostwa świata na Filipinach. Mieli walczyć o drugie miejsce w grupie G z Kanadyjczykami, a nieoczekiwanie nie mieli sobie równych. Zaczęli od efektownego 3:0 z Japonią, a później poszli za ciosem. W fazie grupowej stracili tylko jednego seta, gdy zdarzyła im się chwila nieuwagi w pojedynku z Libią.

Później wygrali 3:0 z Kanadą i zameldowali się w 1/8 finału. Tam okazali się lepsi od Holendrów, czyli grupowych rywali Polaków. Wygrana 3:1 potwierdza, że na tym turnieju Turcja jest nad wyraz mocna. To spore zaskoczenie dla wszystkich kibiców i ekspertów siatkarskich.

Polacy zmierzają po medal



Z drugiej strony Polacy grają na Filipinach swoje i pewnie zmierzają do strefy medalowej. Do tej pory mają taki sam bilans jak ich najbliżsi rywale. Wygrali cztery mecze i stracili w nich tylko dwa sety. Do tego biało-czerwoni to liderzy rankingu FIVB. Dla porównania Turcy zajmują w nim 14. miejsce. W siatkówce to przepaść i liczymy na to, że będzie to widać w trakcie środowego ćwierćfinału.

Historia przemawia na korzyść Polaków



Historia jest jednoznaczna. W XXI wieku obie drużyny grały ze sobą sześć razy i wszystkie spotkania wygrali Polacy. Warto jednak zwrócić uwagę na ostatnie miesiące. Od 2024 roku Turcy grają w Lidze Narodów, dzięki czemu biało-czerwoni rywalizują z nimi w fazie zasadniczej.

Ostatnie spotkanie miało miejsce 14 czerwca w chińskim Xi'an. Tam Polacy wygrali 3:0, choć nie było łatwo. Pierwsza partia zakończyła się na przewagi 28:26, a w drugiej było 25:23. Rok wcześniej w fazie zasadniczej również było 3:0, jednak tamto spotkanie było bardziej jednostronne. Rywale nie przekroczyli bariery 20 punktów w pojedynczej partii. Jak będzie tym razem?

Czy Turcja może zaskoczyć polskich siatkarzy?



Biało-czerwoni nie mogą zlekceważyć Turków, którzy grają najlepszą siatkówkę od lat. Napędzają się z każdym meczem i mogą być zagrożeniem dla każdej drużyny. Szczególną uwagę należy zwrócić na Adisa Lagumdziję, czyli bohatera 1/8 finału z Holandią. Zawodnik ten zdobył aż 28 punktów i wyglądał kapitalnie. Do liderów Turków należą też:

· Ramazan Efe Mandiraci,

· Mirza Lagumdzija.

Polacy staną przed trudnym zadaniem, jednak stać ich na wygraną.

Spotkanie z Turcją w Polsacie



Ćwierćfinałowe starcie z Turcją transmitowane będzie w telewizji Polsat, w tym na otwartym kanale oraz sportowych antenach. Do tego stacja przygotowała obszerne studio z gościnnym udziałem ekspertów. Spotkanie odbędzie się 24 września w Pasay. Początek meczu o 14:00 czasu polskiego - zobacz TUTAJ szczegóły transmisji meczu polskich siatkarzy.

Polsat Sport