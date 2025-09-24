Polacy już wiedzą. Tym Turcy spróbują im zagrozić. "Musimy bardzo uważać"

W sześciu spotkaniach Polski z Turcją w XXI wieku wszystkie wygrali Biało-Czerwoni, w tym w fazie interkontynentalnej tegorocznej edycji Ligi Narodów. Turecka reprezentacja prezentuje się jednak o wiele lepiej, niż jeszcze kilka miesięcy temu, i jest obecnie w najlepszej formie w historii. Po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale mistrzostw świata.

ZOBACZ TAKŻE: Turcy postraszą Polaków na MŚ? "Są równie mocni, co my"

Po drodze do najlepszej ósemki pokonała m.in. Japonię 3:0. Notowana na 17. miejscu w rankingu FIVB przed rozpoczęciem rozgrywek, jest już na 14. pozycji.

- Myślę, że jest to drużyna przede wszystkim bardzo groźna na zagrywce. Oni dysponują bardzo ofensywnym i silnym serwisem. Bardzo podobna charakterystyka do drużyn, z którymi graliśmy, czyli do Kanady i Holendrów. Myślę, że to jest element, na który bardzo musimy uważać. Natomiast są jedną ze słabszych drużyn na tym turnieju, jeśli chodzi o przyjęcie. Bardzo dużo będzie się rozstrzygać w elemencie zagrywki i przyjęcia – zaznaczył statystyk polskiej reprezentacji Mateusz Nykiel.

Turecka drużyna nie zamierza poprzestać na historycznym ćwierćfinale.

- Wiemy, że Polska to znakomita drużyna i w tym turnieju już zdążyła pokazać swoją siłę. Podchodzimy z szacunkiem do każdego rywala, ale chcemy pokazać, że jesteśmy częścią światowej siatkówki. Wiemy, że możemy osiągnąć coś wielkiego i zaskoczyć wszystkich – zaznaczył kapitan i rozgrywający reprezentacji Turcji Murat Yenipazar.

Turcy są wysoko w indywidualnych rankingach imprezy w Manili. Adis Lagumdzija jest piątym najlepiej punktującym i piątym najlepiej atakującym zawodnikiem, Efe Mandiraci drugim najlepiej zagrywającym, a Yenipazar piątym najlepiej rozgrywającym. Bedirhan Bulbul jest czwarty w rankingu blokujących.

Biało-Czerwoni, liderzy światowego rankingu, są zdecydowanymi faworytami nie tylko ćwierćfinału, ale całego turnieju. Walczą w Manili o odzyskanie tytułu, który stracili trzy lata temu w Katowicach, przegrywając w finale z Włochami. Najlepsi byli latach 2014 i 2018 roku, a wcześniej w 1974.

Po drodze do ćwierćfinału pokonali m.in. Holandię i Kanadę po 3:1.

Transmisja meczu Polska – Turcja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w środę 24 września o godzinie 13.45. Przedmeczowe studio od godziny 12.00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2.

JŻ, PAP