Polsat Futbol Cast - 25.09. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Czas podsumować pierwsze spotkania piłkarskiej Ligi Europy. Początek rywalizacji w fazie ligowej europejskich pucharów będzie jednym z głównych tematów czwartkowego wydania Polsat Futbol Cast. Gdzie obejrzeć? Transmisja w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go, Polsatsport.pl i kanale YouTube.

Fot. Polsat Sport
Program poprowadzą Przemysław Iwańczyk i Marek Wasiluk. Przypomnijmy, że w środę rozpoczęły się zmagania w fazie ligowej LE. Swoje mecze rozegrały m.in. drużyny reprezentantów Polski. Mecz w wyjściowej "jedenastce" rozpoczynali Sebastian Szymański z Fenerbahce i Filip Rózga ze Sturmu Graz. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Liga Europy. Wyniki i skróty meczów pierwszej kolejki

 

Ponadto nie zabraknie innych tematów dotyczących bieżących wydarzeń ze świata futbolu. 

Transmisja Polsat Futbol Cast w czwartek 25 września w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box, Polsatsport.pl i kanale YouTube Polsatu Sport. Początek o 9:00. 

mtu, Polsat Sport
INNEPIŁKA NOŻNAPOLSAT FUTBOL CAST
