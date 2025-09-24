Polsat Futbol Cast - 25.09. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online
Czas podsumować pierwsze spotkania piłkarskiej Ligi Europy. Początek rywalizacji w fazie ligowej europejskich pucharów będzie jednym z głównych tematów czwartkowego wydania Polsat Futbol Cast. Gdzie obejrzeć? Transmisja w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go, Polsatsport.pl i kanale YouTube.
Program poprowadzą Przemysław Iwańczyk i Marek Wasiluk. Przypomnijmy, że w środę rozpoczęły się zmagania w fazie ligowej LE. Swoje mecze rozegrały m.in. drużyny reprezentantów Polski. Mecz w wyjściowej "jedenastce" rozpoczynali Sebastian Szymański z Fenerbahce i Filip Rózga ze Sturmu Graz.
ZOBACZ TAKŻE: Liga Europy. Wyniki i skróty meczów pierwszej kolejki
Ponadto nie zabraknie innych tematów dotyczących bieżących wydarzeń ze świata futbolu.
Polsat Futbol Cast - 25.09. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online
Transmisja Polsat Futbol Cast w czwartek 25 września w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box, Polsatsport.pl i kanale YouTube Polsatu Sport. Początek o 9:00.Przejdź na Polsatsport.pl