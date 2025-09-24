Polska - Turcja. Skrót meczu siatkarzy (WIDEO)

Siatkówka

Polscy siatkarze wygrali z Turcją 3:0 (25:15, 25:22, 25:19) w ćwierćfinale mistrzostw świata na Filipinach. Zobacz skrót meczu Polska - Turcja w siatkówkę.

fot. FIVB
  • Reprezentacja Polski siatkarzy awansowała do półfinału mistrzostw świata po raz czwarty z rzędu
  • Polacy zmierzą się w półfinale z Włochami
  • Włosi pokonali w poprzedniej rundzie Belgię 3:0
  • Polska drużyna walczy o odzyskanie tytułu mistrzowskiego
  • Ostatni tytuł mistrzów świata Polska zdobyła w 2018 roku

Podopieczni trenera Nikoli Grbica czwarty raz z rzędu zagrają o medale czempionatu globu. W półfinale w sobotę zmierzą się z Włochami, którzy wcześniej pokonali Belgię 3:0.

 

Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025

 

Biało-czerwoni walczą na Filipinach o odzyskanie tytułu po tym, jak trzy lata temu w Katowicach przegrali w finale z Włochami. Mistrzami świata byli w 2014 i 2018 roku.

Skrót meczu Polska - Turcja:

BS, Polsat Sport
