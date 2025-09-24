Polska - Turcja. Skrót meczu siatkarzy (WIDEO)
Polscy siatkarze wygrali z Turcją 3:0 (25:15, 25:22, 25:19) w ćwierćfinale mistrzostw świata na Filipinach. Zobacz skrót meczu Polska - Turcja w siatkówkę.
Polska - Turcja. Skrót meczu siatkarzy (WIDEO)
- Reprezentacja Polski siatkarzy awansowała do półfinału mistrzostw świata po raz czwarty z rzędu
- Polacy zmierzą się w półfinale z Włochami
- Włosi pokonali w poprzedniej rundzie Belgię 3:0
- Polska drużyna walczy o odzyskanie tytułu mistrzowskiego
- Ostatni tytuł mistrzów świata Polska zdobyła w 2018 roku
Podopieczni trenera Nikoli Grbica czwarty raz z rzędu zagrają o medale czempionatu globu. W półfinale w sobotę zmierzą się z Włochami, którzy wcześniej pokonali Belgię 3:0.
Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025
Biało-czerwoni walczą na Filipinach o odzyskanie tytułu po tym, jak trzy lata temu w Katowicach przegrali w finale z Włochami. Mistrzami świata byli w 2014 i 2018 roku.
Skrót meczu Polska - Turcja:Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Fabian Drzyzga: W Turcji siatkówka męska nie dorównuje poziomem żeńskiej