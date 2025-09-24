Polska - Turcja. Skrót meczu siatkarzy (WIDEO)

Podopieczni trenera Nikoli Grbica czwarty raz z rzędu zagrają o medale czempionatu globu. W półfinale w sobotę zmierzą się z Włochami, którzy wcześniej pokonali Belgię 3:0.

Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025

Biało-czerwoni walczą na Filipinach o odzyskanie tytułu po tym, jak trzy lata temu w Katowicach przegrali w finale z Włochami. Mistrzami świata byli w 2014 i 2018 roku.

Skrót meczu Polska - Turcja:

BS, Polsat Sport