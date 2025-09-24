Polska - Włochy. Pamiętne mecze siatkarskich gigantów
W półfinale MŚ siatkarzy 2025 Polska zmierzy się z Włochami. Obie reprezentacje od wielu lat należą do ścisłej światowej czołówki, ale dopiero w obecnej dekadzie regularnie mierzą się ze sobą w strefie medalowej ważnych turniejów. Przypominamy najważniejsze siatkarskie mecze Polska - Włochy w historii.
- Mecz Polska - Włochy uznawany jest za hit fazy pucharowej mistrzostw świata 2025 na Filipinach
- Wielu ekspertów przewiduje, że będzie to przedwczesny finał turnieju
- Obecna dekada obfituje w pojedynki polsko-włoskie o medale w siatkówce
Mecz Polska - Włochy jest awizowany jako największy hit fazy pucharowej mistrzostw świata 2025 rozgrywanych na Filipinach. Wielu ekspertów uważa, że będzie to przedwczesny finał tego turnieju. Obie ekipy mierzyły się ze sobą w ostatnich meczach o złoto mistrzostw świata (2022), mistrzostw Europy (2023) oraz Ligi Narodów (2025).
Reprezentacje Włoch i Polski po raz pierwszy zmierzyły się ze sobą w 1955 roku, w rundzie wstępnej mistrzostw Europy. Polska wygrała tamto spotkanie 3:0. Tak się jednak złożyło, że mimo długiej historii rywalizacji obu ekip, dopiero w ostatnich latach Polacy i Włosi rywalizowali ze sobą w decydujących meczach na najważniejszych turniejach.
Najpierw to reprezentacja Polski była zdecydowanie wyżej notowana. Później - w końcu lat osiemdziesiątych - to siatkarze z Italii stali się czołową drużyną świata, a polska siatkówka przeżywała wyraźny kryzys. W XXI wieku obie reprezentacje zaczęły coraz częściej rywalizować ze sobą na najważniejszych imprezach, a obecna dekada przyniosła kilka konfrontacji polsko-włoskich w strefie medalowej siatkarskich turniejów.
