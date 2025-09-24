Polska - Włochy. Siatkówka. Godzina meczu. Kiedy grają polscy siatkarze?

Przypomnijmy - polscy siatkarze awansowali do półfinału po pokonaniu Turków. Biało-Czerwoni triumfowali w trzech setach.

Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025

Również trzy sety trwało spotkanie Włochy - Belgia. Włosi wygrali 3:0 i tym samym o wielki finał turnieju zagrają właśnie z Polakami.

Po raz ostatni Polska i Włochy grały ze sobą w sierpniu tego roku podczas Ligi Narodów siatkarzy. Wówczas Biało-Czerwoni wygrali w finale w trzech setach.

Polska - Włochy. Godzina meczu. Kiedy grają polscy siatkarze?

Kiedy grają siatkarze? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 27 września. Godzina meczu Polska - Włochy w mistrzostwach świata 2025 zostanie podana przez organizatorów po zakończeniu wszystkich ćwierćfinałów.

BS, Polsat Sport