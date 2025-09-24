Polska - Włochy. Siatkówka. Godzina meczu. Kiedy grają polscy siatkarze?
Polska - Włochy to półfinałowe starcie w mistrzostwach świata 2025. Właśnie poznaliśmy godzinę meczu siatkarzy Polska - Włochy? O której godzinie mecz?
- Polscy siatkarze awansowali do półfinału po pokonaniu Turcji
- Włochy pokonały Belgię 3:0 w meczu ćwierćfinałowym
- Polska zagra w półfinale z Włochami
- Mecz Polska-Włochy odbędzie się w sobotę 27 września
Przypomnijmy - polscy siatkarze awansowali do półfinału po pokonaniu Turków. Biało-Czerwoni triumfowali w trzech setach.
Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025
Również trzy sety trwało spotkanie Włochy - Belgia. Włosi wygrali 3:0 i tym samym o wielki finał turnieju zagrają właśnie z Polakami.
Po raz ostatni Polska i Włochy grały ze sobą w sierpniu tego roku podczas Ligi Narodów siatkarzy. Wówczas Biało-Czerwoni wygrali w finale w trzech setach.
Polska - Włochy. Godzina meczu. Kiedy grają polscy siatkarze?
Kiedy grają siatkarze? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 27 września. Godzina meczu Polska - Włochy w mistrzostwach świata 2025 zostanie podana przez organizatorów po zakończeniu wszystkich ćwierćfinałów.Przejdź na Polsatsport.pl