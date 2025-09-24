Polska - Włochy siatkówka. Kiedy półfinał MŚ? O której godzinie?

Siatkówka

Polska - Włochy to półfinał mistrzostw świata siatkówka 2025. Kiedy mecz siatkarzy Polska - Włochy? O której godzinie półfinał MŚ Polska - Włochy?

fot. FIVB
  • Polscy siatkarze awansowali do półfinału mistrzostw świata 2025, pokonując Turcję
  • Polska zagra w półfinale z Włochami
  • Włosi w półfinale pokonali Belgię w trzech setach
  • Półfinał Polska-Włochy będzie rewanżem za finał MŚ 2022
  • Mecz odbędzie się w sobotę 27 września

Polscy siatkarze w półfinale mistrzostw świata 2025! W ćwierćfinale turnieju na Filipinach podopieczni Nikoli Grbicia ograli Turków w trzech setach i o wielki finał powalczą z Włochami.

 

Italia natomiast w półfinale pokonała Belgów, triumfując w trzech setach.

Półfinałowe starcie Polska - Włochy będzie wielkim rewanżem za finał mistrzostw świata z 2022 roku. Wówczas siatkarze z Włoch wygrali w Katowicach w czterech setach i sięgnęli po złoto MŚ - tym samym podczas tegorocznego turnieju bronią trofeum. 

Polska - Włochy. Kiedy półfinał MŚ? O której godzinie?

Kiedy półfinał mistrzostw świata siatkarzy Polska - Włochy? Jak się okazało, termin meczu Polska - Włochy w siatkówkę to sobota 27 września. Godzina meczu Polska - Włochy w półfinale MŚ 2025 nie została jeszcze podana przez organizatorów. 

BS, Polsat Sport
