Polska - Włochy. Skrót meczu. Jak wyglądał ostatni mecz Polska - Włochy? (WIDEO)

3 sierpnia w Ningbo odbył się finał Ligi Narodów 2025. Biało-Czerwoni awansowali do niego po ograniu Japonii i Brazylii w trzech setach. Z kolei Włosi w czterech partiach pokonali Kubę oraz Słowenię.

Finał okazał się jednostronny. Polacy dominowali i wygrali finał w trzech setach - do 22, 19 oraz 14. To był ich drugi triumf w tych rozgrywkach w historii.

Najwięcej punktów zdobyli Wilfredo Leon (16) oraz Kamil Semeniuk (14).

Polska – Włochy 3:0 (25:22, 25:19, 25:14)

Polska: Kamil Semeniuk, Jakub Kochanowski, Marcin Komenda, Jakub Nowak, Kewin Sasak, Wilfredo Leon – Jakub Popiwczak (libero) oraz Bartosz Bednorz, Szymon Jakubiszak. Trener: Nikola Grbić.



Włochy: Kamil Rychlicki, Alessandro Michieletto, Simone Anzani, Daniele Lavia, Gianluca Galassi, Simone Giannelli – Fabio Balaso (libero) oraz Mattia Bottolo, Yuri Romano, Luca Porro, Riccardo Sbertoli. Trener: Ferdinando De Giorgi.

Niespełna dwa miesiące później obie ekipy spotkają się ponownie - tym razem w półfinale mistrzostw świata 2025.