Polska - Włochy. Skrót meczu. Jak wyglądał ostatni mecz Polska - Włochy? (WIDEO)

Siatkówka

Polska i Włochy zmierzą się w półfinale MŚ siatkarzy 2025. Jak wyglądała ich poprzednia potyczka?

Polska - Włochy. Skrót meczu. Jak wyglądał ostatni mecz Polska - Włochy? (WIDEO)
fot. Volleyball World
Mecz Polska - Włochy w finale Ligi Narodów zakończył się pewnym zwycięstwem Biało-Czerwonych

3 sierpnia w Ningbo odbył się finał Ligi Narodów 2025. Biało-Czerwoni awansowali do niego po ograniu Japonii i Brazylii w trzech setach. Z kolei Włosi w czterech partiach pokonali Kubę oraz Słowenię.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska - Włochy siatkówka. Kiedy półfinał MŚ? O której godzinie?

 

Finał okazał się jednostronny. Polacy dominowali i wygrali finał w trzech setach - do 22, 19 oraz 14. To był ich drugi triumf w tych rozgrywkach w historii.

 

Najwięcej punktów zdobyli Wilfredo Leon (16) oraz Kamil Semeniuk (14).

 

Polska – Włochy 3:0 (25:22, 25:19, 25:14)

 

Polska: Kamil Semeniuk, Jakub Kochanowski, Marcin Komenda, Jakub Nowak, Kewin Sasak, Wilfredo Leon – Jakub Popiwczak (libero) oraz Bartosz Bednorz, Szymon Jakubiszak. Trener: Nikola Grbić.


Włochy: Kamil Rychlicki, Alessandro Michieletto, Simone Anzani, Daniele Lavia, Gianluca Galassi, Simone Giannelli – Fabio Balaso (libero) oraz Mattia Bottolo, Yuri Romano, Luca Porro, Riccardo Sbertoli. Trener: Ferdinando De Giorgi.

 

Niespełna dwa miesiące później obie ekipy spotkają się ponownie - tym razem w półfinale mistrzostw świata 2025.

Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jak wyglądają siatkarskie mistrzostwa świata od kulis? Wysłannik Polsatu Sport wszystko opowiedział
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 