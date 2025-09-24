Polski mistrz świata gwiazdą w Turcji. "Cała siatkówka idzie tam do przodu"

Reprezentacja Polski siatkarzy stanie przed trudnym zadaniem w ćwierćfinale mistrzostw świata. Na ich drodze stanie Turcja, która mimo braku miana faworyta, potrafiła zaskoczyć już wielu rywali w Europie i na świecie. Jak na szanse tureckiej siatkówki i jej przyszłości zapatruje się polski rozgrywający Fabian Drzyzga, który na co dzień reprezentuje barwy Fenerbahce Stambuł.

ZOBACZ TAKŻE: Włoskie media reagują po wygranej siatkarzy. "Wielka Italia"

- Nie śledzę gazet ani internetu w Turcji. Jedyne co to w szatni porozmawiam z zawodnikami. Siatkówka męska nie jest tak popularna jak żeńska i do tego potrzeba sukcesu. Dzisiejsza wygrana lub medal na tych mistrzostwach świata spopularyzowałby siatkówkę z męskiej strony, ale myślę, że to nie nastąpi. Turcy patrzą i trzymają kciuki, ale wiedzą, że nie mają większych szans wygrać z Polską. Cała turecka siatkówka idzie do przodu i zawodnicy są lepsi niż pięć lat temu - powiedział Fabian Drzyzga.

Zdaniem polskiego rozgrywającego turecka siatkówka idzie podobną ścieżką do PlusLigi, która w ostatnim czasie rozwinęła się do miana jednej z najlepszych lig świata.

- Chłopaki łapią doświadczenie w graniu na najwyższym poziomie. Idą ścieżką jak polska liga, czyli ściągają dobrych zawodników do własnej ligi, ale muszą zacząć od szkolenia, czyli fundamentów, które my postawiliśmy 20 lat temu. Przynosi nam to teraz owoce, a materiał mają świetny. Jeszcze trochę czasu musi upłynąć, ale patrząc na to co było kilka lat temu, to siatkówka w Turcji idzie do przodu - dodał Drzyzga.

Cała rozmowa z Fabianem Drzyzgą w materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, Polsat Sport