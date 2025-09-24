Nowy rekord świata i złoty medal! Aleksandra Mirosław jest wielka

Rywalizację w Seulu Mirosław zaczęła z wysokiego "C". W porannych eliminacjach była zdecydowanie najszybsza - ścianę pokonała w czasie 6,08.

Drugie miejsce zajęła srebrna medalistka paryskich igrzysk, Chinka Lijuan Deng - wolniejsza od Polki o 0,4, a trzecia była Koreanka Jimin Jeong. Mistrzyni globu z 2021 roku Natalia Kałucka awansowała do fazy pucharowej z piątej pozycji. Odpadły natomiast Patrycja Chudziak i Anna Brożek.



Sesja popołudniowa rozpoczęła się od biegów w 1/8 finału. W pierwszym pojedynku Mirosław (6,36) pokonała Japonkę Ren Koyamatsu, która odpadła od ściany. Swoją próbę wygrała także Kałucka, która z czasem 6,752 wyprzedziła Hiszpankę Leslie Romero Perez (6,90).



Obie Polki awansowały więc do ćwierćfinałów. Jako pierwsza w tej fazie wystąpiła Mirosław, której rywalką była Chinka Shaqin Zhang. Nasza reprezentantka osiągnęła czas 6,31 i pokonała Azjatkę (6,95). Kałucka (6,56) przegrała natomiast swój pojedynek z inną zawodniczką z Państwa Środka - Yafei Zhou (6,44). Zakończyła tym samym udział w zawodach.



W półfinale Mirosław zmierzyła się z pogromczynią Kałuckiej. Pomściła rodaczkę, wygrywając bieg z Zhou. Osiągnęła czas 6,20, a Chinka - 6,53.

Finałową rywalką Mirosław była Lijuan Deng - skład był więc taki sam, jak podczas biegu o złoto na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. I, tak samo jak wtedy, znów lepsza była Polka. Osiągnęła czas 6,03, a Chinka - 6,22. To oznacza, że Mirosław zdobyła złoty medal MŚ, a przy okazji pobiła własny rekord. Teraz wynosi on 6,03, a nasza zawodniczka jest coraz bliższa złamania granicy sześciu sekund.

Trzecie miejsce przypadło natomiast w udziale Yafei Zhou, która w małym finale pokonała Jimin Jeong.