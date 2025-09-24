W rywalizacji w 1. rundzie biorą udział 54 zespoły - 13 z PKO BP Ekstraklasy, 17 z Betclic 1 Ligi, 8 z drugiej, 11 z trzeciej, 4 z czwartej oraz jedna z piątej ligi.

Zwycięzcy 27 par awansują do 1/16 finału. Wówczas stawkę uzupełnią drużyny reprezentujące Polskę w europejskich pucharach - Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa, dołączy także Pogoń Szczecin - w pierwszej rundzie wylosowała Kotwicę Kołobrzeg, która nie przystąpiła do rozgrywek ligowych, a to wyklucza ją z Pucharu Polski.

Finał zostanie rozegrany 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona II Kielce - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek w środę o 15:30.

