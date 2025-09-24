Słynna polska siatkarka podjęła zaskakującą decyzję! Nie zagra w nowym sezonie

Jak poinformował ŁKS Commercecon Łódź, siatkarka tego klubu Klaudia Groffik nie pojawi się na boisku w zbliżającym się sezonie ligowym. Decyzja reprezentantki Polski i legendy łódzkiej drużyny jest spowodowana względami rodzinnymi.

fot. Cyfrasport
Klaudia Groffik (Alagierska) nie zagra w sezonie ligowym 2025/2026. Siatkarka reprezentacji Polski zawiesiła karierę.
  • Klaudia Groffik w nadchodzącym sezonie 2025/2026 zawiesi siatkarską karierę z powodów rodzinnych
  • Decyzja o zawieszeniu kariery została podjęta w porozumieniu z klubem
  • Siatkarka pozostanie związana z klubem i będzie go wspierać

Klaudia Alagierska jest wychowanką Sparty Grodzisk Mazowiecki. W sezonie 2012/13 występowała w zespole GLKS Nadarzyn, zaś kolejny rok spędziła w Sparcie Warszawa. Później przeniosła się do Legionovii Legionowo (2014−18). Do ŁKS Commercecon Łódź dołączyła w 2018 roku. Wywalczyła z tym klubem sześć medali mistrzostw Polski, w tym dwa złote (2019, 2023).

Od 2017 roku była w kręgu zainteresowań trenerów reprezentacji Polski. Z drużyną narodową wywalczyła brąz Ligi Narodów 2024 i znalazła się w kadrze na igrzyska w Paryżu.

 

 

W sierpniu 2025 roku siatkarka poślubiła Bartosza Groffika. Jak się okazało, w zbliżającym się sezonie nie zobaczymy jej na parkietach Tauron Ligi. Postanowiła zawiesić karierę, o czym poinformował jej klub.

 

"W sezonie 2025/2026 nasza legenda Klaudia Groffik nie pojawi się na siatkarskich parkietach. Decyzja Klaudii jest podyktowana względami rodzinnymi i podjęta została w całkowitym porozumieniu z klubem" − poinformował klub w komunikacie.

 

 

 

 

"Klaudia oczywiście pozostaje z nami. Będzie nas wspierać, więc z pewnością nie zniknie Wam z horyzontu, a my będziemy cały czas blisko, jak to w rodzinie - rodzinie Łódzkiego Klubu Sportowego" − zapewniono.

