Tabela Ligi Europy po środowych meczach. Kto jest liderem?

Piłka nożna

Za nami pierwsze spotkania Ligi Europy, jeśli chodzi o fazę ligową w sezonie 2025/2026. Jak wygląda tabela tych europejskich rozgrywek po środowych meczach?

fot. PAP
W środę wystartowała faza ligowa Ligi Europy. W akcji zobaczyliśmy piłkarzy między innymi Feyenoordu, Romy czy Fenerbahce. Trafienie dla tureckiej ekipy zanotował reprezentant Polski Sebastian Szymański.

 

W czwartek pierwsza kolejka zostanie dokończona. Na boisko wybiegną gwiazdy Aston Villi czy Porto.

Tabela Ligi Europy:

