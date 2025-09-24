Tabela Ligi Europy po środowych meczach. Kto jest liderem?
Za nami pierwsze spotkania Ligi Europy, jeśli chodzi o fazę ligową w sezonie 2025/2026. Jak wygląda tabela tych europejskich rozgrywek po środowych meczach?
W środę wystartowała faza ligowa Ligi Europy. W akcji zobaczyliśmy piłkarzy między innymi Feyenoordu, Romy czy Fenerbahce. Trafienie dla tureckiej ekipy zanotował reprezentant Polski Sebastian Szymański.
W czwartek pierwsza kolejka zostanie dokończona. Na boisko wybiegną gwiazdy Aston Villi czy Porto.
