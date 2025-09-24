To będzie walka wieczoru. Joanna Jędrzejczyk w szoku! Tak skomentowała pojedynek

Sporty walki

Mateusz Gamrot zawalczy 12 października podczas gali UFC w Rio de Janeiro z Charlesem Oliveirą. Polak wskoczył w miejsce kontuzjowanego Rafaela Fizieva. Ten pojedynek będzie jednocześnie walką wieczoru. Joanna Jędrzejczyk skomentowała informację o tym starciu.

To będzie walka wieczoru. Joanna Jędrzejczyk w szoku! Tak skomentowała pojedynek
fot. PAP, Polsat Sport
Joanna Jędrzejczyk skomentowała najbliższą walkę Mateusza Gamrota

We wtorek, 25 września, organizacja UFC poinformowała, że 12 października na gali w Rio de Janeiro Mateusz Gamrot zmierzy się z Charlesem Oliveirą. Polak wskoczył do rozpiski w miejsce kontuzjowanego Rafaela Fizieva, a pojedynek będzie walką wieczoru.

 

Brazylijski zawodnik walczy w amerykańskiej organizacji od 2010 roku i jest uznawany za legendę UFC w kategorii lekkiej.

 

ZOBACZ TAKŻE: UFC proponowało Błachowiczowi innego rywala! Polak podał nazwisko. "Było za wcześnie"

 

Po oficjalnym ogłoszeniu walki Joanna Jędrzejczyk nie kryła zadowolenia. W mediach społecznościowych podzieliła się swoją reakcją z fanami. Na platformie X napisała: "OMG" (ang. O mój Boże) i oznaczyła Gamrota. Wpis zebrał już setki polubień i został wyświetlony niemal 30 000 razy. 

 

Z kolei na Instagramie, pod postem polskiego zawodnika dotyczącym tego pojedynku, Robert Ruchała zamieścił komentarz: "Gamrot Polska Gurom!".

 

Dla Gamrota to może być jedna z najważniejszych walk w jego karierze. Do tej pory w oktagonie UFC stoczył 11 walk, z czego osiem z nich wygrał, a trzy przegrał. Ostatnia miała miejsce w maju bieżącego roku - Polak pokonał wtedy Ludovita Kleina.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CHARLES OLIVEIRAJOANNA JĘDRZEJCZYKMATEUSZ GAMROTMMASPORTY WALKIUFC
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mateusz Polski - Joniker Tovar. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 