To będzie walka wieczoru. Joanna Jędrzejczyk w szoku! Tak skomentowała pojedynek

We wtorek, 25 września, organizacja UFC poinformowała, że 12 października na gali w Rio de Janeiro Mateusz Gamrot zmierzy się z Charlesem Oliveirą. Polak wskoczył do rozpiski w miejsce kontuzjowanego Rafaela Fizieva, a pojedynek będzie walką wieczoru.

Brazylijski zawodnik walczy w amerykańskiej organizacji od 2010 roku i jest uznawany za legendę UFC w kategorii lekkiej.

ZOBACZ TAKŻE: UFC proponowało Błachowiczowi innego rywala! Polak podał nazwisko. "Było za wcześnie"

Po oficjalnym ogłoszeniu walki Joanna Jędrzejczyk nie kryła zadowolenia. W mediach społecznościowych podzieliła się swoją reakcją z fanami. Na platformie X napisała: "OMG" (ang. O mój Boże) i oznaczyła Gamrota. Wpis zebrał już setki polubień i został wyświetlony niemal 30 000 razy.

Z kolei na Instagramie, pod postem polskiego zawodnika dotyczącym tego pojedynku, Robert Ruchała zamieścił komentarz: "Gamrot Polska Gurom!".

Dla Gamrota to może być jedna z najważniejszych walk w jego karierze. Do tej pory w oktagonie UFC stoczył 11 walk, z czego osiem z nich wygrał, a trzy przegrał. Ostatnia miała miejsce w maju bieżącego roku - Polak pokonał wtedy Ludovita Kleina.

