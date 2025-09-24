UFC w Rio de Janeiro: Kiedy walka Gamrot - Oliveira?

Jakub ŻelepieńSporty walki

Podczas gali UFC w Rio de Janeiro Mateusz Gamrot zmierzy się z Charlesem Oliveirą w walce wieczoru. Kiedy pojedynek Gamrot - Oliveira? O której godzinie oglądać galę? Sprawdź poniżej.

UFC w Rio de Janeiro: Kiedy walka Gamrot - Oliveira?
fot. AFP
UFC w Rio de Janeiro: Kiedy walka Gamrot - Oliveira?

12 października w walce wieczoru gali UFC w Rio de Janeiro ulubieniec brazylijskiej publiczności Charles Oliveira miał zmierzyć się z Rafaelem Fizievem. Azer musiał jednak wycofać się z potyczki ze względu na kontuzję.

 

ZOBACZ TAKŻE: UFC proponowało Błachowiczowi innego rywala! Polak podał nazwisko. "Było za wcześnie"


Gotowość do przyjęcia pojedynku z krótkim wyprzedzeniem czasowym od razu zgłosił Mateusz Gamrot. Pierwotnie Oliveira nie kwapił się jednak do przyjęcia wyzwania. Jak stwierdził - Polak prezentuje zupełnie inny styl walki niż Fiziev.


- Mają zupełnie inne style. Dla mnie ten styl jest korzystny, bo Gamrot preferuje zapasy i grappling. Niemniej ten styl różni się od tego, pod co się przygotowałem przez ostatnie miesiące - wyjaśniał w rozmowie z Laerte Vianą.


Ostatecznie Brazylijczyk zgodził się jednak stanąć do pojedynku z Gamrotem.


- To z nim będziemy toczyć wojnę. Reszta chciała szumu medialnego, chciała po prostu gadać, ale to jest część MMA. Gamrot, dziękuję za zaakceptowanie tej walki. To będzie wielka wojna - powiedział Oliveira w krótkim wideo w mediach społecznościowych.

Kiedy walka Gamrot - Oliveira?

Walka Gamrot - Oliveira odbędzie się podczas gali UFC w Rio de Janeiro, którą zaplanowano na 12 października. Polak i Brazylijczyk zmierzą się w walce wieczoru.

 

Gala rozpocznie się o godzinie 1:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 5:00.  

CHARLES OLIVEIRAMATEUSZ GAMROTMMASPORTY WALKI
