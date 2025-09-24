Włoskie media reagują po wygranej siatkarzy. "Wielka Italia"

Włosi zaczęli mundial niemrawo. Co prawda na inaugurację pokonali bez straty seta Algierię, ale potem sensacyjnie przegrali z... Belgią po tie-breaku. W meczu o być albo nie być i wyjście z fazy grupowej zwyciężyli Ukrainę (3:0).

Mogło wydawać się, że przed Italią niezwykle trudne zadanie w 1/8 finału w postaci konfrontacji z Argentyną, która w grupie pokonała Francję 3:2. Włosi kolejny raz pokazali jednak, że są zespołem, który na turnieju rozkręca się mozolnie, ale gdy już wchodzi na właściwe obroty, ciężko go powstrzymać. Mistrzowie świata wygrali bowiem 3:0 i awansowali do ćwierćfinału.

A w nim nadszedł czas na rewanż za porażkę w grupie z Belgią. Tym razem ekipa z Półwyspu Apenińskiego nie dała rywalom żadnych szans. Każdy z setów to absolutna dominacja, co podkreślają dziennikarze największej sportowej gazety we Włoszech.

"Udało się zrewanżować za porażkę w grupie. Teraz czekamy na rywala w półfinale, do którego nasza reprezentacja dostała się siódmy raz w historii mistrzostw świata. Awans uzyskaliśmy w najpiękniejszy, najradośniejszy i najbardziej uspokajający sposób, jaki można to uczynić. To były cudownie wściekłe Włochy - zdeterminowane, by pokazać coś więcej. Trudno było nie wyobrazić sobie tego ducha zemsty, chociaż wszyscy w zespole dbali, by nie mówić o rewanżu, a raczej o misji, której celem jest półfinał" - czytamy w "La Gazzetta dello Sport".

Warto podkreślić, że informacja o zwycięstwie Italii znalazła się na czołówce strony internetowej redakcji jako najważniejsza wiadomość, co nie zdarza się zbyt często ze względu na popularność piłki nożnej.

Włoscy dziennikarze są pod wrażeniem postawy swoich rodaków i podkreślają, że awans do najlepszej czwórki turnieju jest o tyle dużym osiągnięciem, że jest to mundial niespodzianek.

"Brazylia, Francja, Japonia, Niemcy i Kuba są już w domu, a my znowu znaleźliśmy się w czwórce najlepszych drużyn świata. Po raz siódmy w historii" - zaznaczają.

Włosi, aktualni mistrzowie świata, w półfinale zagrają z triumfatorem pary Polska - Turcja.

