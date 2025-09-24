Za nami VIII Gala i Spotkanie Liderów BrandMe CEO

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem "Krajobraz po zmianach". Tradycyjnie motywem przewodnim wydarzenia była rola lidera w poszczególnych obszarach działania organizacji. Ta kwestia dotyczy również organizacji zarówno sportowych, jak i tych, które działają na innych polach, ale aktywnie angażują się w sport.

"Po co Prezesowi klub sportowy?" - taką nazwę nosił panel poprowadzony przez Dyrektora ds. Sportu Telewizji Polsat Mariana Kmitę. Jego rozmówcą był Jarosław Królewski - CEO firmy Synerise, ale również prezes Wisły Kraków.

- Impreza jest bardzo ciekawa, bo to bardzo rzadka okazja do spotkania wielu prezesów z różnej branży - także ze sportu, co bardzo nas interesuje. Są prezesi klubów, związków sportowych, firm, które sponsorują sport. Dyskusja w takim gronie zawsze rozszerza wiedzę i dodaje nam wiedzy o możliwości współpracy. Wiadomo, że budowanie współczesnego sportu to kwestia komunikacji, poznawania i rozumienia się. Taka okazja, gdzie w jednym miejscu jest 150 wybitnych liderów z różnych branż biznesowych, to historia unikalna i trzeba z tego korzystać - powiedział Marian Kmita.

Podczas wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli świata sportu. Wśród nich był m.in. Jakub Błaszczykowski. 109-krotny reprezentant Polski na boisku prezentował cechy prawdziwego lidera. Jego postawa w sporcie i poza nim może stanowić inspirację na wielu płaszczyznach. Głos zabrała również Maja Włoszczowska - utytułowana kolarka górska, a obecnie członkini Komisji Sportowej MKOl.

- Lider musi mieć konkretne cechy, aby zawodnicy drużyny dali z siebie 110%. Dużo łatwiej to wychodzi, jeśli lider cieszy się zaufaniem i szacunkiem. Jeśli swoją postawą daje przykład, to zespół daje z siebie więcej - mówiła dwukrotna wicemistrzyni olimpijska.