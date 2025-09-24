Zmiany! Klub PlusLigi przedstawił sztab szkoleniowy na nowy sezon
Cuprum Stilon Gorzów oficjalnie ogłosił nazwiska członków sztabu szkoleniowego na nowy sezon PlusLigi. Kto będzie wspierał trenera Huberta Henno w pracy szkoleniowej?
- Hubert Henno w czerwcu został nowym trenerem Cuprum Stilon Gorzów
- Klub podkreśla unikalne doświadczenie i zaangażowanie członków nowego sztabu szkoleniowego
- Tomasz Kowalski będzie drugim trenerem, Pablo Griboff odpowiada za przygotowanie motoryczne
Na początku czerwca Cuprum Stilon Gorzów ogłosił, że nowym trenerem drużyny został Hubert Henno. Francuz przed laty był znakomitym siatkarzem, grającym na pozycji libero. W ostatnich latach prowadził kluby z ligi francuskiej.
W 2024 roku po dwóch dekadach siatkarska ekstraklasa wróciła do Gorzowa Wielkopolskiego. KGHM Cuprum Lubin w wyniku fuzji połączył się z drugoligowym klubem z tego miasta i w sezonie 2024/25 drużyna zagrała w PlusLidze pod nazwą Cuprum Stilon Gorzów. Zajęła dwunaste miejsce w końcowej klasyfikacji.
Po sezonie w zespole doszło do wielu zmian, nie tylko wśród zawodników. Z drużyną rozstał się trener Andrzej Kowal, który objął JSW Jastrzębski Węgiel. Teraz poznaliśmy szczegóły zmian w sztabie szkoleniowym.
"Każdy z członków sztabu wnosi do klubu unikalne doświadczenie, wiedzę i zaangażowanie... Dzięki temu zestawowi ludzi – ludzi z pasją, doświadczeniem i jasnymi celami – Cuprum Stilon Gorzów staje się drużyną, która nie tylko chce walczyć na boisku, ale i rozwijać sportową jakość każdego dnia" – napisano w komunikacie klubu.
Cuprum Stilon Gorzów - sztab szkoleniowy na sezon 2025/2026:
Hubert Henno – pierwszy trener zespołu
Tomasz Kowalski – drugi trener zespołu
Pablo Griboff – trener przygotowania motorycznego
Jan Fąfara – statystyk
Michał Miękus – statystyk
Dominik Izydor – osoba od zdrowia i odnowy.