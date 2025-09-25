Coco Gauff - Kamilla Rachimowa. Relacja live i wynik na żywo

Czas na pierwszy mecz obrończyni tytułu podczas turnieju WTA w Pekinie. W swoim pierwszym spotkaniu podczas tegorocznej edycji Amerykanka Coco Gauff zmierzy się z Rosjanką Kamillą Rachimową.

Która z tenisistek okaże się górą i wywalczy awans do kolejnej rundy chińskiej imprezy?

Tytułu broni Amerykanka Coco Gauff. Iga Świątek była najlepsza w Pekinie w 2023 roku, czym nawiązała do triumfów Agnieszki Radwańskiej w latach 2011 i 2016.

Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Kamilla Rachimowa na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport