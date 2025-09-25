Czy Tomasz Fornal zagra w półfinale MŚ? "Jest lepiej"

Fornal już wcześniej podczas turnieju na Filipinach zmagał się z problemami z plecami, jednak nie przeszkadzało mu to w treningach, był też powoływany do spotkań na swojej nominalnej pozycji. W środę został jednak zgłoszony na ćwierćfinał jako libero, co oznaczało, że w starciu z Turcją nie zagra.

Mimo absencji lidera Biało-Czerwonych, Polska wygrała z Turcją 3:0 i zameldowała się w półfinale czempionatu. O wejście do wielkiego finału powalczy w sobotę z Włochami.

Dla sztabu reprezentacji oznacza to walkę z czasem. Na "postawienie na nogi" Fornala pozostało kilkadziesiąt godzin. Czy 28-latek będzie gotowy do gry?

- Z Tomkiem jest lepiej. Dobrze, że mamy dwa dni przerwy. Monitorujemy sytuację cały czas. Mam nadzieję, że będzie gotów grać, ale jeśli nie, to zagramy tymi, których mamy. Tomek jest ważny dla nas, ale wiele razy mieliśmy już w drużynie kontuzje i musieliśmy coś zmieniać, a na końcu wygrywaliśmy - powiedział szkoleniowiec reprezentacji Polski Nikola Grbić.

Kolejnymi rywalami Polaków będą Włosi. W ostatnich lat to właśnie z Azzurrimi polscy siatkarze najczęściej spotykali się w meczach o wielką stawkę. Było tak m.in. w finale poprzednich mistrzostw świata (3:1 dla Włochów), finale mistrzostw Europy w 2023 roku (3:0 dla Polski) czy w walce o złoto tegorocznej Ligi Narodów (3:0 dla Polski).

W obecnym sezonie będzie to trzecie starcie tych drużyn. Zwycięstwami, jak dotąd, podzieliły się po równo.

- Te dwie reprezentacje są najlepsze na świecie i to normalne, że wcześniej lub później w turnieju się spotkamy. Gdy masz bardzo dobry zespół, na końcu musisz się spotykać z innymi mocnymi zespołami. Startujemy od zera. To, co stało się w VNL, już się skończyło. Teraz jest inna historia. Musimy myśleć tylko o tym, by grać dobrą siatkówkę - dodał Grbić.

Transmisja meczu Polska - Włochy w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport