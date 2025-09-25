Dwa triumfy i koniec. Polski tenisista pożegnał się z Tokio

Przed zmaganiami w głównej drabince imprezy rangi ATP 500 w Tokio Jan Zieliński i Fernando Romboli mieli na koncie już dwa zwycięstwa w stolicy Japonii. Musieli bowiem przedzierać się przez eliminacje, w których odprawili odpowiednio Urugwajczyka Ariela Behara i Włocha Luciano Darderiego oraz Portugalczyka Nuno Borgesa i Brazylijczyka Rafaela Matosa.

W pierwszej rundzie właściwego turnieju przeciwnikami Zielińskiego i Romboli byli najwyżej notowani w stawce Christian Harrison i Evan King. Lepiej w mecz wszedł polsko-brazylijski duet, który w trzecim gemie odebrał rywalom serwis (2:1), a następnie odskoczył na 3:1. Amerykanie zdołali jednak zniwelować różnicę (3:3), a o losach pierwszego seta ostatecznie zadecydował tie-break. W nim - przewagą jednego małego przełamania - lepsi okazali się Harrison i King.

W drugiej odsłonie potyczki przez dłuższy czas warunki dyktowali podający. Kluczowy okazał się jednak dziewiąty gem, w którym przewagę przełamania zdobyli Amerykanie. Kilka minut później dopełnili formalności przy własnym serwisie, meldując się w ćwierćfinale imprezy w Tokio.

Jan Zieliński/Fernando Romboli - Christian Harrison/Evan King 6:7(5), 4:6