Jest pierwszy medal dla Polski na MŚ! Co za walka

Biało-Czerwoni uzyskali czas 5.51,34 i do zwycięzców stracili 3,26 s. Triumfowali Włosi. Na drugim stopniu podium stanęli Brytyjczycy.

ZOBACZ TAKŻE: Zrobiły to! Polki mistrzyniami świata

To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w Chinach. O podium w kolejnych dniach powalczą jeszcze dwie inne męskie osady - ósemka i dwójka podwójna.

KP, PAP