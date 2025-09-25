Jest pierwszy medal dla Polski na MŚ! Co za walka
Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański zdobyli brązowy medal w czwórce podwójnej podczas mistrzostw świata w wioślarstwie rozgrywanych w Szanghaju.
Biało-Czerwoni uzyskali czas 5.51,34 i do zwycięzców stracili 3,26 s. Triumfowali Włosi. Na drugim stopniu podium stanęli Brytyjczycy.
To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w Chinach. O podium w kolejnych dniach powalczą jeszcze dwie inne męskie osady - ósemka i dwójka podwójna.