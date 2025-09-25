Kłopoty klubu z PlusLigi! Taka informacja na miesiąc przed startem sezonu

Eduardo do 2021 roku występował w lidze brazylijskiej (Fiat/Minas, EMS Taubate Funvic, Volei Itapetininga). Jego pierwszym zagranicznym klubem był francuski Stade Poitevin (2021–22), później wrócił na rok do Brazylii, do Sesi-SP. Kolejną drużyną Brazylijczyka był Jihostroj Ceske Budejovice (2023–24), a ostatni sezon spędził w tureckiej ekipie Arkas Spor.

ZOBACZ TAKŻE: Terminarz MŚ siatkówka 2025. Kiedy półfinały i finał? O której godzinie mecze?

W przyszłym sezonie 29-latek miał bronić barw Cuprum Stilonu Gorzów. Jak się jednak okazuje, kibice PlusLigi nie zobaczą go na parkiecie. Wszystko za sprawą poważnego urazu.

"Z przykrością informujemy, że nowy rozgrywający naszego zespołu, Eduardo Carisio Sobrinho, doznał poważnej kontuzji, która uniemożliwia mu powrót do pełnej sprawności w najbliższej przyszłości. Badania diagnostyczne oraz konsultacje z lekarzami specjalistami jednoznacznie potwierdziły charakter urazu, wskazując na brak możliwości bezpiecznego uczestnictwa zawodnika w treningach i rozgrywkach PlusLigi w bieżącym sezonie. Klub pragnie podziękować Eduardo za jego zaufanie oraz zaangażowanie, a także życzy mu jak najszybszego powrotu do pełni zdrowia i powodzenia w dalszej karierze" - napisano na profilu Cuprum Stilon Gorzów.

Według nieoficjalnych informacji podanych przez "Gazete Lubuską" klub rozpoczął poszukiwania nowego rozgrywającego. Nowy sezon PlusLigi startuje 21 października.

Eduardo ma na koncie występy w reprezentacji Brazylii. Odnosił sukcesy w kadrach młodzieżowych, a największym osiągnięciem wywalczonym z pierwszą reprezentacją jest mistrzostwo Ameryki Południowej zdobyte w 2019 roku.

KP, Polsat Sport