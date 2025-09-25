Kolejne emocje z Polakami w LE! Kogo zobaczymy w czwartek?

Inauguracja Ligi Europy za nami. W środę odbyły się pierwsze spotkania tych rozgrywek, w których swój udział mieli Polacy. Największy - Sebastian Szymański. Pomocnik Fenerbahce zdobył bowiem bramkę i przyczynił się do zwycięstwa jego ekipy nad Dinamem Zagrzeb.

ZOBACZ TAKŻE: Co za gol Lewandowskiego! "Stadiony świata"

W czwartek do zmagań przystąpią kolejni nasi rodacy. Ciekawie w tym kontekście zapowiada się starcie Aston Villi z Bolognią. W szeregach angielskiego zespołu występuje bowiem Matty Cash. Między słupkami włoskiej drużyny stoi natomiast Łukasz Skorupski.

Swoje pierwsze spotkanie w Lidze Europy 2025/26 rozegra również FC Porto. W letnim okienku transferowym "Smoki" zasiliła dwójka polskich środkowych obrońców - Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Obaj od początku świetnie prezentują się w nowym otoczeniu, a w europejskich pucharach na start zmierzą się z Salzburgiem.

W czwartek w Lidze Europy zobaczymy także inny polski duet. W barwach Panathinaikosu zaprezentują się Bartłomiej Drągowski i Karol Świderski. Ich przeciwnikiem będzie Young Boys.

Czwartkowe mecze Ligi Europy z udziałem Polaków:

20:50: Aston Villa - Bologna (Matty Cash / Łukasz Skorupski) - Polsat Sport Premium 1

20:50: Salzburg - FC Porto (Jan Bednarek, Jakub Kiwior) - Polsat Sport Premium 2

20:50: Young Boys - Panathinaikos (Bartłomiej Drągowski, Karol Świderski) - Polsat Sport Extra 4