Kolejne emocje z Polakami w LE! Kogo zobaczymy w czwartek?
Liga Europy nabiera rozpędu. W środę swoją obecność w tych rozgrywkach zaznaczył Sebastian Szymański. W czwartek natomiast czeka nas dziewięć spotkań, w tym trzy, w których ponownie w akcji powinniśmy zobaczyć Polaków.
Inauguracja Ligi Europy za nami. W środę odbyły się pierwsze spotkania tych rozgrywek, w których swój udział mieli Polacy. Największy - Sebastian Szymański. Pomocnik Fenerbahce zdobył bowiem bramkę i przyczynił się do zwycięstwa jego ekipy nad Dinamem Zagrzeb.
W czwartek do zmagań przystąpią kolejni nasi rodacy. Ciekawie w tym kontekście zapowiada się starcie Aston Villi z Bolognią. W szeregach angielskiego zespołu występuje bowiem Matty Cash. Między słupkami włoskiej drużyny stoi natomiast Łukasz Skorupski.
Swoje pierwsze spotkanie w Lidze Europy 2025/26 rozegra również FC Porto. W letnim okienku transferowym "Smoki" zasiliła dwójka polskich środkowych obrońców - Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Obaj od początku świetnie prezentują się w nowym otoczeniu, a w europejskich pucharach na start zmierzą się z Salzburgiem.
W czwartek w Lidze Europy zobaczymy także inny polski duet. W barwach Panathinaikosu zaprezentują się Bartłomiej Drągowski i Karol Świderski. Ich przeciwnikiem będzie Young Boys.
Czwartkowe mecze Ligi Europy z udziałem Polaków:
20:50: Aston Villa - Bologna (Matty Cash / Łukasz Skorupski) - Polsat Sport Premium 1
20:50: Salzburg - FC Porto (Jan Bednarek, Jakub Kiwior) - Polsat Sport Premium 2
20:50: Young Boys - Panathinaikos (Bartłomiej Drągowski, Karol Świderski) - Polsat Sport Extra 4