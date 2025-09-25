Kolejny gol Polaka w Lidze Europy! Otworzył wynik meczu (WIDEO)

Najpierw Sebastian Szymański, teraz Karol Świderski! W środę pomocnik Fenerbahce wpisał się na listę strzelców w starciu z Dinamem Zagrzeb (1:3). Dzień później swojego gola strzelił Świderski - napastnik otworzył wynik starcia Young Boys Berno - Panathinaikos Ateny.





Chwilę później było już 2:0 dla gości. Tym razem bramkę zdobył Anass Zaroury. Po niespełna 20 minutach ekipa z Aten prowadziła już 3:0 - swoje drugie trafienie zanotował Zaroury.

Ostatecznie do przerwy było 1:3. Gospodarze zmniejszyli straty za sprawą gola Saidy Janko.

Dla Świderskiego to trzeci gol w sezonie. Wcześniej dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w meczach ligowych greckiej ekstraklasy.

Spotkanie ze szwajcarską ekipą na ławce rezerwowych rozpoczął drugi z Polaków grających w Panathinaikosie, Bartłomiej Drągowski.

Gol Świderskiego w Lidze Europy:

BS, Polsat Sport