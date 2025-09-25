Kolejny gol Polaka w Lidze Europy! Otworzył wynik meczu (WIDEO)

Piłka nożna

Karol Świderski otworzył wynik meczu Young Boys Berno - Panathinaikos Ateny w ramach pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców w 10. minucie.

Kolejny gol Polaka w Lidze Europy! Otworzył wynik meczu (WIDEO)
fot. Cyfrasport
Karol Świderski.

Najpierw Sebastian Szymański, teraz Karol Świderski! W środę pomocnik Fenerbahce wpisał się na listę strzelców w starciu z Dinamem Zagrzeb (1:3). Dzień później swojego gola strzelił Świderski - napastnik otworzył wynik starcia Young Boys Berno - Panathinaikos Ateny.

ZOBACZ TAKŻE: Ten gol zadecydował o wszystkim! Jak wyglądał poprzedni finał Ligi Europy? (WIDEO)

 

Chwilę później było już 2:0 dla gości. Tym razem bramkę zdobył Anass Zaroury. Po niespełna 20 minutach ekipa z Aten prowadziła już 3:0 - swoje drugie trafienie zanotował Zaroury.

 

Ostatecznie do przerwy było 1:3. Gospodarze zmniejszyli straty za sprawą gola Saidy Janko.

 

Dla Świderskiego to trzeci gol w sezonie. Wcześniej dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w meczach ligowych greckiej ekstraklasy.

 

Spotkanie ze szwajcarską ekipą na ławce rezerwowych rozpoczął drugi z Polaków grających w Panathinaikosie, Bartłomiej Drągowski.

Gol Świderskiego w Lidze Europy:

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KAROL ŚWIDERSKILIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Norwegia - Mołdawia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 