Kosa na Kosę - 26.09. Transmisja TV i stream online

Jak co piątek zapraszamy na kolejne wydanie programu Kosa na Kosę. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

fot. Polsat Sport
Kosa na Kosę: Gdzie oglądać program?

Romana i Jakuba Koseckich nie trzeba przedstawiać żadnemu fanowi futbolu. Ojciec i syn zawsze mają wiele ciekawych opinii, którymi chętnie się dzielą. Od kilku tygodni robią to na naszej antenie w autorskim programie Kosa na Kosę. 

 

Nasi eksperci analizują bieżące wydarzenia piłkarskie. Komentują najgorętsze tematy, zapowiadają kluczowe mecze. W ostatnich dniach w futbolu działo się wiele - za nami gala Złotej Piłki, wystartowała Liga Europy, w tygodniu grała też Ekstraklasa. 

 

Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 9:00. 

