Czas na inaugurację kolejnych piłkarskich europejskich rozgrywek w tym sezonie! Przed nami zmagania w Lidze Europy 2025/2026. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

Wśród zawodników Porto uprawnionych do gry w pucharowych zmaganiach znalazło się miejsce dla dwóch Polaków: Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Pierwszy z nich ma już rozegrane niemalże 500 minut w brawach portugalskiego klubu i od początku sezonu stanowi o sile defensywy.

Zaś Kiwior, który dołączył do zespołu na początku września, również błyskawicznie wdarł się do pierwszego składu. W ten sposób na środku obrony w Porto mamy polski duet, który jest w znakomitej formie, co potwierdzają wyniki (komplet punktów i tylko jedna stracona bramka) oraz liczne pochwały w tamtejszych mediach. Można więc oczekiwać, że w meczu z Salzburgiem obaj Polacy wyjdą na murawę od pierwszego gwizdka arbitra.

Relacja live i wynik na żywo meczu Salzburg - FC Porto na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.

MR, Polsat Sport