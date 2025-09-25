Czas na inaugurację kolejnych piłkarskich europejskich rozgrywek w tym sezonie! Przed nami zmagania w Lidze Europy 2025/2026. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

Wśród zawodników Panathinaikosu uprawnionych do gry w pucharowych zmaganiach znalazło się miejsce dla dwóch Polaków: Karola Świderskiego oraz Bartłomieja Drągowskiego. Napastnik po trzech kolejkach greckiej Ekstraklasy ma rozegrane już 173 minuty oraz dwie bramki na koncie. Zaś Drągowski wystąpił między słupkami w dwóch spotkaniach, obydwa zaliczył w pełnym wymiarze czasowym. Można więc liczyć na to, iż w starciu z Young Boys zobaczymy na boisku polski duet.

Relacja live i wynik na żywo meczu Young Boys - Panathinaikos na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.

MR, Polsat Sport