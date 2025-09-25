Liga Mistrzów: Industria Kielce - Fuechse Berlin. Relacja live i wynik na żywo

Industria Kielce podejmie Fuechse Berlin w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - Fuechse Berlin na Polsatsport.pl.

Na inaugurację rozgrywek Industria zdecydowanie pokonała Kolstad Handball 38:27. W drugiej kolejce kielczanie musieli jednak uznać wyższość zawodników Sportingu (37:41). 

 

Szczypiorniści ze stolicy Niemiec mają na koncie już dwa zwycięstwa. W pierwszym spotkaniu ograli Nantes 40:34, a w kolejnym górowali nad ekipą z Aalborg 31:28.

 

Ostatni raz Industria grała z Fuechse 2 kwietnia. Wówczas spotkanie zakończyło się remisem 37:37 i awansem Niemców do kolejnej fazy Ligi Mistrzów.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - Fuechse Berlin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

KP, Polsat Sport
