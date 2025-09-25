Ekipa z Płocka ma na koncie dwa zwycięstwa. Na inaugurację rozgrywek mistrzowie Polski rzutem na taśmę pokonali na wyjeździe węgierskie Szeged 34:33. W drugiej kolejce również dostarczyli wiele emocji, u siebie pokonując drużynę z Zagrzebia 30:27.

Drużyna z Magdeburga na sam start Ligi Mistrzów wygrała z PSG 37:31. W drugim spotkaniu, które niemiecki zespół rozegrał z Barceloną, bramek było już zdecydowanie mniej. Po emocjonalnym rollercoasterze magdeburczycy triumfowali 22:21.

Relacja live i wynik na żywo meczu SC Magdeburg - Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

KP, Polsat Sport