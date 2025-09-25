Linette/Tauson - Danilina/Krunić na żywo. WTA w Pekinie. Relacja live i wynik online

Julian CieślakTenis

Magda Linette/Clara Tauson - Anna Danilina/Aleksandra Krunić to spotkanie pierwszej rundy turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette/Clara Tauson - Anna Danilina/Aleksandra Krunić na Polsatsport.pl.

Magda Linette rywalizuje obecnie w turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. W singlu Polka bez gry awansowała do drugiej rundy, bowiem z imprezy wycofała się Ukrainka Elina Switolina.

 

Linette w stolicy Chin przystąpiła również do debla. Partnerką poznanianki jest Clara Tauson.

 

Polsko-duńska dwójka w pierwszej rundzie mierzy się z Kazaszką Anną Daniliną i Serbką Aleksandrą Krunić.

 

