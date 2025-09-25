Maja Włoszczowska nie ukrywa. "Prawdziwy lider musi mieć..."

W środę, 24 września, w Łazienkach Królewskich odbyła się VIII edycja gali BrandMe CEO, podczas której spotkali się liderzy biznesu, sportu, nauki i życia publicznego. Osoby partycypujące w tym wydarzeniu dyskutowały o strategicznych kierunkach rozwoju Polski w świecie pełnym zmian i wyzwań.

Wśród prelegentów nie zabrakło Mai Włoszczowskiej - dwukrotnej srebrnej medalistki olimpijskiej, mistrzyni świata i Europy w kolarstwie górskim. Polka zakończyła karierę w 2021 roku, ale po niej wiedzie równie intensywne życie. Należy m.in. do komisji zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Podczas gali dużo uwagi poświęca się osobie lidera zespołu. Włoszczowska, jako doświadczona sportsmenka, doskonale wie, że lider nie jedno ma imię i - w zależności od dziedziny - może co innego oznaczać.

- Na pewno lider potrzebuje mieć "to coś", natomiast mamy różnych liderów w sporcie. Mamy chociażby lidera drużyny kolarskiej, czyli zawodnika, który ma niesamowite VO2 max i najlepiej jeździ po górach, a cała reszta ekipy pracuje na niego. Jednak musi też posiadać konkretne cechy, aby zawodnicy drużyny naprawdę dali z siebie 110%. Dużo łatwiej się pracuje, jeżeli lider cieszy się szacunkiem, zaufaniem i sam jest przykładem - koledzy dają wtedy z siebie więcej - powiedziała Włoszczowska w rozmowie z Polsatem Sport.

W niektórych sportach indywidualnych, np. tenisie, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zawodnik jest zdany sam na siebie. W rzeczywistości jednak musi być liderem, bo za wynikami, które osiąga, stoi sztab ludzi, w którym każdy zna swoje miejsce i robi wszystko, aby pomóc zawodnikowi zbierać laury.

- Są też liderzy zespołów, którego członkowie nie muszą być na polu rywalizacji. Najprostszym przykładem jest Iga Świątek, która buduje zespół wokół siebie. Musi bardzo starannie dobierać ludzi, ale także trzeba umieć sprawić, aby ci ludzi realizowali siebie i mieli poczucie, że wynik, który Iga osiąga, jest także rezultatem ich pracy. Oni przebywają cały czas na wyjazdach, poświęcają życie rodzinne. Dlatego, gdy ktoś nie czuje się dobrze w zespole, nie będzie skłonny do poświęceń - przyznała 41-latka.

Dobry lider jest skuteczny tylko wtedy, gdy posiada konkretne cechy. Jakie?

- Uważam, że lider przede wszystkim sam musi wierzyć w to, do czego chce przekonać zespół. Musi być pewny tego, w jakim kierunku zmierza, co chce osiągnąć, nawet jeśli to jest niestandardowa droga. Bez wiary w to, że jest to słuszna droga, trudno będzie przekonać innych. Ta pewność siebie jest absolutnie kluczowa. Natomiast lider musi także nauczyć się przyjmować krytykę i umieć motywować zespół, aby tę krytykę umiał wyrazić, bo często bywa tak, że lider jest na tyle mocną osobowością, iż pracownicy boją się zwrócić uwagę. A wtedy skąd ma wiedzieć, że coś robi nie w porządku? Umiejętność stworzenia dobrej komunikacji w zespole jest bardzo ważna. Owszem, to do lidera należy ostatnie zdanie, ale musi on motywować zespół, aby członkowie także potrafili brać odpowiedzialność na swoje barki i wychodzić poza schematy - stwierdziła Włoszczowska.

