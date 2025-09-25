Obiekt ten o długości blisko pięciu kilometrów po raz czwarty może być świadkiem koronacji Marca Marqueza na mistrza.



Ponad 2000 dni po tym, jak po raz ostatni zdobył tytuł mistrza świata MotoGP, Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) jest o krok od odzyskania tronu.



Od tego dnia w 2019 roku, kiedy świętował swój szósty tytuł MotoGP, przeszedł cztery operacje, dwie zmiany zespołu i jedną zmianę motocykla. Dla niektórych pytanie nie brzmiało, kiedy wróci na szczyt, ale czy w ogóle to nastąpi.



W miarę zbliżania się do Grand Prix Japonii, pytanie to znalazło jednoznaczne odpowiedzi. Stojąc u progu największego powrotu w historii sportu, jest to już prawie formalność: 185 punktów przewagi oznacza mistrzostwo świata 2025. W tej chwili ma 182 punkty.



To oznacza, że musi zyskać jedynie trzy punkty więcej od swojego brata Alexa. Czy to się stanie?



Wszystkie sesje treningowe, kwalifikacje oraz wyścigi na Polsat Sport Premium 2, PolsatSport.pl i Polsat Box Go.