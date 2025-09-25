Show nad siatką! Najlepsze akcje ćwierćfinałów MŚ siatkarzy 2025 (WIDEO)

Robert MurawskiSiatkówka

Mistrzostwa świata siatkarzy wkroczyły w decydującą fazę. Rozegrano już ćwierćfinały, które wyłoniły czołową czwórkę turnieju. W meczach 1/4 finału kibice siatkówki mogli podziwiać wiele efektownych akcji. Najciekawsze z nich zebraliśmy w jednym miejscu. Zobacz najlepsze akcje ćwierćfinałów siatkarskich MŚ 2025.

fot. PAP/EPA/ROLEX DELA PENA
Siatkówka. Mistrzostwa świata 2025. Kompilacja najlepszych siatkarskich akcji w ćwierćfinałach turnieju.
  • Polscy siatkarze pokonali Turcję 3:0 w ćwierćfinale mistrzostw świata 2025
  • Faza 1/4 finału MŚ przyniosła wiele ciekawych siatkarskich akcji 

Polscy siatkarze wygrali z Turcją 3:0 w ćwierćfinale mistrzostw świata 2025. W pozostałych meczach tej fazy turnieju obrońcy tytułu Włosi pokonali Belgię 3:0, Czechy wyeliminowały Iran, wygrywając 3:1, a Bułgaria reprezentację USA po pięciosetowym boju (3:2). Każdy mecz to inna historia, nie wszystkie starcia 1/4 finału dostarczyły kibicom wielkich emocji, ale nie brakowało w nich efektownych akcji.

Zobacz także: Pierwszy taki przypadek od 1966 roku! Mistrzostwa Europy w... mistrzostwach świata siatkarzy

 

Siatkówka na najwyższym poziomie to nie tylko sport, ale spektakl, który zachwyca i inspiruje. W tej edycji mistrzostw świata nie raz oglądaliśmy tę dyscyplinę w jej najbardziej widowiskowym wydaniu. Również ćwierćfinały przyniosły wiele efektownych akcji, potężnych ataków, bloków szczelnych jak ściana, zaskakujących zagrywek. Nie brakowało długich wymian, które udowadniały, jak ważna jest w siatkówce współpraca zespołowa i determinacja w walce o każdą piłkę.

 

Miłośnicy tej pięknej dyscypliny sportu z pewnością nie przegapią okazji, by jeszcze raz zobaczyć niesamowite popisy siatkarzy w ćwierćfinałach mistrzostw świata. Najlepsze akcje tej fazy turnieju w materiałach wideo:

 

MŚ siatkarzy 2025 - asy serwisowe:

 

 

MŚ siatkarzy 2025 - punktowe bloki:

 


MŚ siatkarzy 2025 - efektowne ataki:

 

 

MŚ siatkarzy 2025 - najdłuższe akcje:

 


Mistrzostwa świata 2025 wkroczyły w decydującą fazę. W sobotę 27 września zostaną rozegrane półfinały Bułgaria - Czechy oraz Polska - Włochy. Na niedzielę 28 września zaplanowano mecz o 3. miejsce oraz finał, który wyłoni najlepszą drużynę globu.

