Nie żyje wielokrotny mistrz Polski. Miał tylko 22 lata

W wieku zaledwie 22 lat zmarł Oskar Frątczak - jeden z najbardziej utalentowanych zawodników Ekobud Stal Kutno oraz wielokrotny reprezentant Polski w baseballu. Informację o jego odejściu przekazał klub w oficjalnym komunikacie, podkreślając, że sportowe środowisko straciło nie tylko świetnego gracza, lecz także człowieka pełnego serdeczności, pogody ducha i oddania dla dyscypliny.

Frątczak od dzieciństwa związany był z kutnowskim baseballem. W barwach Stali wielokrotnie sięgał po tytuły mistrza kraju, a jego talent szybko otworzył mu drogę do występów w reprezentacji narodowej. Jak zaznaczyli przedstawiciele klubu, był nie tylko filarem drużyny na boisku, ale również wzorem dla kolegów - zarówno w klubie, jak i w kadrze.

Ostatnie miesiące były dla 22-latka najtrudniejszą walką w życiu. Zmagał się z chorobą, której nie udało mu się pokonać. Klub w poruszającym wpisie podkreślił, że Frątczak pozostanie w pamięci nie tylko jako utalentowany sportowiec, ale przede wszystkim dobry człowiek.

- Po dzielnej walce z chorobą odszedł od nas w wieku zaledwie 22 lat. Oprócz ogromnych sukcesów sportowych, Oskar zostanie w naszej pamięci jako osoba pełna życzliwości, uśmiechu i dobroci. Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi Oskara - napisano w komunikacie Stali Kutno.

