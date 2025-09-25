Nie żyje wychowanek Arsenalu. Tragiczny wypadek podczas meczu

Nie żyje Billy Vigar, 21-letni napastnik i wychowanek Arsenalu. Utalentowany zawodnik zmarł po dramatycznym wypadku, do którego doszło podczas meczu ligowego pomiędzy Chichester City a Wingate & Finchley. W jego trakcie Vigar doznał poważnego urazu głowy, który - mimo natychmiastowej pomocy medycznej - okazał się śmiertelny.

fot: Instagram/billy.vigar
Nie żyje Billy Vigar - wychowanek Arsenalu
  • Młody piłkarz Billy Vigar zmarł po tragicznym wypadku na boisku
  • Piłkarz niefortunnie zderzył się z betonową ścianą
  • Po wypadku Vigar był reanimowany i przetransportowany helikopterem do szpitala
  • Przeszedł operację, ale odniesione obrażenia okazały się zbyt rozległe
  • Vigar zmarł w czwartek rano mimo wysiłków lekarzy
  • Jego kariera rozpoczęła się w akademii Arsenalu
  • Przed śmiercią grał dla Hastings, Eastbourne Borough i Chichester City

Vigar, wychowanek renomowanej akademii Arsenalu - Hale End, zmarł po tragicznym wypadku, do którego doszło w miniony weekend. Podczas meczu Chichester City z Wingate & Finchley młody napastnik niefortunnie uderzył w betonową ścianę znajdującą się poza boiskiem, w wyniku czego doznał rozległego urazu czaszki.

 

Na boisku natychmiast pojawiły się służby medyczne. Piłkarz był reanimowany, a następnie został przetransportowany helikopterem do szpitala, gdzie trafił na oddział intensywnej terapii i został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. We wtorek przeszedł operację, lecz odniesione obrażenia okazały się zbyt rozległe. Vigar zmarł w czwartek rano.

 

Chichester City poinformowało o tragedii w oficjalnym komunikacie, podkreślając, że mimo wysiłków lekarzy, nie udało się uratować życia piłkarza.

 

- Rodzina jest zdruzgotana faktem, że Billy odszedł, robiąc to, co kochał najbardziej - grając w piłkę - napisano.

 

Kariera Vigara rozpoczęła się w strukturach młodzieżowych Arsenalu, gdzie reprezentował zespoły U-18 i U-21. Latem 2024 roku opuścił północny Londyn. W kolejnych miesiącach grał dla Hastings i Eastbourne Borough, a w ostatnim okienku transferowym dołączył do Chichester City.

