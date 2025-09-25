Nie żyje wychowanek Arsenalu. Tragiczny wypadek podczas meczu

Vigar, wychowanek renomowanej akademii Arsenalu - Hale End, zmarł po tragicznym wypadku, do którego doszło w miniony weekend. Podczas meczu Chichester City z Wingate & Finchley młody napastnik niefortunnie uderzył w betonową ścianę znajdującą się poza boiskiem, w wyniku czego doznał rozległego urazu czaszki.

Na boisku natychmiast pojawiły się służby medyczne. Piłkarz był reanimowany, a następnie został przetransportowany helikopterem do szpitala, gdzie trafił na oddział intensywnej terapii i został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. We wtorek przeszedł operację, lecz odniesione obrażenia okazały się zbyt rozległe. Vigar zmarł w czwartek rano.

Chichester City poinformowało o tragedii w oficjalnym komunikacie, podkreślając, że mimo wysiłków lekarzy, nie udało się uratować życia piłkarza.

- Rodzina jest zdruzgotana faktem, że Billy odszedł, robiąc to, co kochał najbardziej - grając w piłkę - napisano.

Kariera Vigara rozpoczęła się w strukturach młodzieżowych Arsenalu, gdzie reprezentował zespoły U-18 i U-21. Latem 2024 roku opuścił północny Londyn. W kolejnych miesiącach grał dla Hastings i Eastbourne Borough, a w ostatnim okienku transferowym dołączył do Chichester City.

Polsat Sport