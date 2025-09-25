Pierwsze kroki do wielkich karier. Zainaugurowano sportowy rok szkolny 2025/2026

Zmagania, toczone w malowniczych okolicach wokół kąpieliska Morskie Oko, były oficjalną inauguracją sportowego roku szkolnego 2025/2026 we Wrocławiu. Przy okazji czwartkowych zawodów wręczono również puchary i nagrody dla najbardziej usportowionych szkół z poprzedniego roku.

ZOBACZ TAKŻE: Lato na sportowo. Wrocław aktywizuje dzieci, młodzież i... seniorów

- Od czasów pandemii liczba zespołów szkolnych, biorących udział w zawodach, wzrosła o prawie 32 procent - powiedział w rozmowie z Mirosławem Szczepanikiem z Polsatu Sport Bogusław Zawisza z Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Doskonałą frekwencję widać było również podczas sztafet. Na starcie stanęło około 1400 osób z wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które rywalizowały w zmaganiach 6x1000 i 6x1200 metrów w trzech kategoriach wiekowych: Igrzyskach Dzieci (klasy 4-6), Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (klasy 7-8) oraz Licealiad (szkoły ponadpodstawowe).

- Dla dzieci jest to bardzo dobry sprawdzian na początek roku szkolnego. Przed nimi wiele pracy, ale też świetnej zabawy. Poza tym wierzę, że im więcej sportu w naszym życiu, tym lepiej jesteśmy zorganizowani - podkreślił Piotr Widawski, przewodniczący Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Na zawodach, tym razem w formie gości honorowych, pojawiło się sporo osób, osiągających już sukcesy w zawodowym sporcie, a które rozpoczynały swoje przygody z bieganiem właśnie od takich imprez.

- Darzę takie zawody szkolne dużym sentymentem, bo od nich zaczęła się moja kariera sportowa - powiedziała Paulina Kubis, srebrna medalistka Uniwersjady Ren-Ruhra w sztafecie 4x400 m.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Marek Plawgo, były znakomity reprezentant Polski, zdobywający medale największych imprez w biegach na 400 metrów i 400 metrów przez płotki, zaznaczył, że właśnie takie imprezy są doskonałą okazją do wyławiania talentów.

- Kraje anglosaskie traktują przełaje jako podstawę wychowania biegaczy. To budowanie bazy do dużej lekkiej atletyki - podkreślił Plawgo, prezes Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wszyscy uczestnicy, a także organizatorzy czwartkowych mistrzostw, zapewniali, że dzieci, wbrew pozorom, nie spędzają czasu wyłącznie przed komputerem, konsolą czy smarfonem i garną się do sportu. Trzeba jedynie dać im odpowiednią przestrzeń, w której będą mogły cieszyć się aktywnością i zdrową rywalizacją.