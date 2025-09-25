Pierwszy taki przypadek od 1966 roku! Mistrzostwa Europy w... mistrzostwach świata siatkarzy

Poznaliśmy wszystkich półfinalistów mistrzostw świata siatkarzy 2025 rozgrywanych na Filipinach. W strefie medalowej turnieju znalazły się wyłącznie drużyny z Europy. Cztery zespoły ze Starego Kontynentu w czołowej czwórce czempionatu globu to pierwszy taki przypadek od... 1966 roku!

fot. PAP/EPA/ROLEX DELA PENA
O medale siatkarskich mistrzostw świata 2025 w decydującej fazie turnieju powalczą cztery drużyny z Europy. Wśród nich znalazła się również reprezentacja Polski.
  • Bułgaria, Czechy, Polska i Włochy powalczą o medale siatkarskich mistrzostw świata 2025
  • Po 59 latach cztery europejskie drużyny ponownie znalazły się w czołowej czwórce MŚ siatkarzy

Bułgaria, Czechy, Polska i Włochy to drużyny, które powalczą o medale siatkarskich mistrzostw świata 2025. O ile obecność w tym gronie ekip Polski i Italii nikogo nie dziwi, to już awans siatkarzy z Bułgarii i Czech na ten szczebel rozgrywek jest sporą sensacją.

 

Zobacz także: MVP mistrzostw świata siatkarzy. Trzech Polaków wśród wyróżnionych legend

 

Wydarzeniem jest również to, że w czołowej czwórce turnieju znalazły się wyłącznie drużyny europejskie. Początki mistrzostw świata siatkarzy to dominacja drużyn z Europy. W sześciu pierwszych turniejach żadna z ekip spoza Starego Kontynentu nie zdołała przebić się do czołowej czwórki. O tytuł walczyły wówczas ZSRR i Czechosłowacja, po medale sięgały również Bułgaria oraz Rumunia, a Polacy dwukrotnie uplasowali się tuż za podium.

 

Dopiero w 1970 roku tę hegemonię przełamała reprezentacja Japonii, która sięgnęła po brązowy medal. Później do głosu zaczęły dochodzić inne drużyny spoza Europy. Najpierw Kuba, a od lat osiemdziesiątych Stany Zjednoczone, Brazylia i Argentyna.

 

Aż 59 lat trzeba było czekać na turniej mistrzostw świata, w którym czołową czwórkę w komplecie stworzą ekipy z Europy. W międzyczasie jednak taka sytuacja dwukrotnie miała miejsce w turnieju siatkarzy na igrzyskach olimpijskich (Moskwa 1980, Atlanta 1996).

 

Cztery drużyny z Europy w czołowej czwórce MŚ siatkarzy:

 

[MŚ 1949] 1. ZSRR, 2. Czechosłowacja, 3. Bułgaria, 4. Rumunia.
[MŚ 1952] 1. ZSRR, 2. Czechosłowacja, 3. Bułgaria, 4. Rumunia.
[MŚ 1956] 1. Czechosłowacja, 2. Rumunia, 3. ZSRR, 4. Polska.
[MŚ 1960] 1. ZSRR, 2. Czechosłowacja, 3. Rumunia, 4. Polska.
[MŚ 1962] 1. ZSRR, 2. Czechosłowacja, 3. Rumunia, 4. Bułgaria.
[MŚ 1966] 1. Czechosłowacja, 2. Rumunia, 3. ZSRR, 4. NRD.

 

[MŚ 2025] Bułgaria, Czechy, Polska, Włochy.

 

Cztery drużyny z Europy w czołowej czwórce turnieju siatkarzy na igrzyskach olimpijskich:

 

[IO 1980] 1. ZSRR, 2. Bułgaria, 3. Rumunia, 4. Polska.
[IO 1996] 1. Holandia, 2. Włochy, 3. Jugosławia, 4. Rosja.

 

Nigdy nie zdarzyło się, by w czołowej czwórce MŚ siatkarzy zabrakło zespołu z Europy. Tylko raz była jedna europejska drużyna, w MŚ 1982 wygrał ZSRR, a kolejne miejsca zajęły Brazylia, Argentyna oraz Japonia. Na igrzyskach czwórka z tylko jedną reprezentacją z Europy zdarzała się częściej - w 1984, 1988 i 1992 roku.

