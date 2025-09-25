Mistrzostwo Polski siatkarzy 2025 wywalczyła Bogdanka LUK Lublin. To nie tylko pierwszy tytuł, ale też pierwszy medal w historii tego klubu, który w 2021 roku wywalczył awans do PlusLigi. W finale lublinianie pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie. Po brązowy medal sięgnęli siatkarze PGE Projektu Warszawa. Siatkarzem sezonu został wybrany przyjmujący ekipy mistrza Polski Wilfredo Leon, który odebrał nagrodę podczas Gali 25-lecia PLS, a także triumfował w rankingu "Przeglądu Sportowego".

W porównaniu z poprzednim sezonem zaszły spore zmiany. PlusLigę zmniejszono z szesnastu do czternastu drużyn. Z tego powodu spadły aż trzy drużyny, które uplasowały się na końcu tabeli fazy zasadniczej - PSG Stal Nysa, GKS Katowice oraz Nowak-Mosty MKS Będzin. Te ekipy rozpoczęły już rywalizację w PLS 1. Lidze. Do elity awansował natomiast InPost ChKS Chełm. Dla tego klubu będzie to pierwszy sezon na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Rozgrywki sezonu 2025/2026 będą podzielone na dwie części:

➙ faza zasadnicza

W fazie zasadniczej drużyny rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Łącznie zostanie rozegranych 26 kolejek, po siedem spotkań w każdej.

➙ faza play-off

Drużyny, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli miejsca od pierwszego do ósmego zagrają o tytuł mistrza Polski w fazie play-off. Zostaną rozegrane ćwierćfinały, półfinały (do dwóch wygranych meczów) oraz mecze o medale (do trzech wygranych meczów).

Nowy sezon PlusLigi. Kiedy startuje?

Oficjalna strona rozgrywek informuje, że pierwsze mecze nowego sezonu są planowane na 22 października. Nie zostały jeszcze ustalone dokładne daty i godziny spotkań pierwszej kolejki.

Znamy już natomiast pary pierwszej serii gier. Hitem premierowej kolejki może być starcie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Aluron CMC Warta Zawiercie. Mistrz Polski Bogdanka LUK Lublin walkę o obronę tytułu rozpocznie od wyjazdowego starcia z drużyną Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. PGE Projekt Warszawa podejmie ekipę beniaminka - InPost ChKS Chełm.

Pozostałe pary tej kolejki to Energa Trefl Gdańsk – Barkom-Każany Lwów, Cuprum Stilon Gorzów – PGE GiEK Skra Bełchatów, Indykpol AZS Olsztyn – JSW Jastrzębski Węgiel oraz Ślepsk Malow Suwałki – Asseco Resovia. Które drużyny rozpoczną nowy sezon od zwycięstwa?