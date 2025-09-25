Półfinał MŚ siatkarzy 2025. Polska - Włochy. Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV i stream online

Reprezentacja Polski w pierwszej fazie mistrzostw świata rywalizowała w grupie B. Siatkarze trenera Nikolo Grbicia pokonali kolejno 3:0 Rumunię, 3:0 Katar i 3:1 Holandię. Zajęli pierwsze miejsce w tabeli i zameldowali się w fazie pucharowej. W spotkaniu 1/8 finału wygrali 3:1 z Kanadą. W ćwierćfinale zmierzyli się z reprezentacją Turcji, którą pewnie ograli 3:0.

Włosi grali w grupie F i w pierwszej fazie turnieju zanotowali jedno potknięcie - przegrany 2:3 mecz z Belgią. W spotkaniach z Algierią i Ukrainą wygrali jednak pewnie po 3:0 i przeszli do dalszej fazy turnieju. W 1/8 finału rozprawili się w trzech setach z Argentyną. Ćwierćfinałowe starcie z Belgią również wygrali zdecydowanie 3:0 i znaleźli się w czołowej czwórce turnieju.

Polska i Włochy w finałach siatkarskich mistrzostw świata mierzyły się ze sobą czterokrotnie. Po raz pierwszy w 2002 roku w pierwszej fazie grupowej turnieju w Argentynie, gdzie Polska sensacyjnie ograła obrońców tytułu 3:2. Drugi mecz miał miejsce podczas MŚ 2014. W Łodzi, w spotkaniu drugiej fazy grupowej Polacy wygrali 3:1.

W 2018 roku doszło do trzeciego starcia obu ekip w MŚ, tym razem w meczu... trzeciej fazy grupowej. Siatkarze Italii wygrali co prawda 3:2, ale nie byli z tego powodu szczęśliwi - musieli pokonać Polsk w trzech setach, by awansować do półfinału. Ostatnie starcie Polski z Włochami w czempionacie globu to finał MŚ 2022 rozegrany w katowickim Spodku - wygrany przez ekipę Italii 3:1. Kto wygra w półfinale mistrzostw świata 2025?

Mecz Polska - Włochy w półfinale MŚ. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska – Włochy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w sobotę 24 września o godzinie 12.15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 rozpocznie się już od godziny 7.00, przed pierwszym meczem półfinałowym Czechy - Bułgaria.