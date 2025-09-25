Polka pożegnała się z turniejem WTA w Pekinie. Wystarczył jeden mecz

Magdalena Fręch z Ameryki Północnej przeniosła się do Azji i przystąpiła do rywalizacji w imprezie rangi WTA 1000 w Pekinie. W pierwszej fazie przeciwniczką Polki była kwalifikantka Ella Seidel. Niemka w eliminacjach odprawiła odpowiednio Francuzkę Jessikę Ponchet i Kolumbijkę Emilianę Arango.

Spotkanie 1/64 finału między Fręch a Seidel na początku przebiegało pod dyktando serwujących. Premierowe przełamanie nadeszło dopiero w 12. gemie. Jego autorką była Niemka, która zamknęła tym samym pierwszego seta wynikiem 7:5.

Seidel poszła za ciosem w drugiej partii i odskoczyła na 2:0. Fręch natychmiast odłamała przeciwniczkę, ale ta ponownie zyskała przewagę breaka i prowadziła 3:1. Polka zniwelowała różnicę drugi raz - na 4:5. Na niewiele się to jednak zdało. Seidel trzeci raz w tej odsłonie przełamała Fręch i odniosła triumf w całym meczu.

W China Open pozostały jeszcze dwie Polki: Iga Świątek i Magda Linette. Obie są już w drugiej fazie.

Magdalena Fręch - Ella Seidel 5:7, 4:6