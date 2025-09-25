Polska - Włochy. Wynik meczu. Siatkówka - kto wygrał półfinał mistrzostw świata 2025?

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia w mistrzostwach świata na Filipinach. W grze o końcowy triumf pozostały już tylko cztery najlepsze kluby tegorocznych MŚ. Wśród tego grona znajdują się reprezentacje Polski i Włoch.

W ćwierćfinale Polska wygrała z Turcją, natomiast Włochy ograły Belgię. Zarówno Polacy, jak i Włosi pewnie triumfowali w trzech setach.



- Włosi zagrali takie spotkanie, że nie było co zbierać. Musimy wyciągnąć coś ekstra, żeby się im przeciwstawić. To będzie wielkie święto siatkówki - przyznał kapitan polskiej kadry Bartosz Kurek, odnosząc się do tego, co pokazała Italia.

Polska - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał półfinał MŚ?

Wynik meczu Polska - Włochy poznamy w sobotę 27 września. O tym, kto wygrał półfinał Polska - Włochy w siatkówkę, poinformujemy tuż po zakończeniu tego niezwykle ciekawie zapowiadającego się starcia.

